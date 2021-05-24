有一類食物是減肥陷阱

Wendy這位減磅戰友，對自己的減磅目標可說是十分積極，每餐都會預先計劃好，不容有失；可是，對於體重數字的變化，她又過於敏感。「我每天早上起床後都會上磅，昨天體重突然上升了兩磅多，嚇得我幾乎連早餐也不敢吃！」

我細看她的飲食紀錄，果然發現她體重上升的原因。我用原子筆將她所吃的高鈉食物畫上星星符號，再解釋：「早餐有火腿芝士三文治、榨菜肉絲湯米粉；午餐有魚蛋牛丸米綫、泡菜海鮮湯飯；晚餐就有梅菜蒸鯇魚、鹹蛋蒸肉餅，幾乎每餐都包含加工醃製食物，當然你會容易出現水腫情況呢！」

她疑惑地問：「這些不是低脂之選，適合減磅嗎？」

我再解釋：「沒錯！你選的都算是低脂肪類別，但火腿、魚蛋、牛丸都是加工製肉類，並非優質蛋白質之選，不宜經常食用；建議多選新鮮肉片、海鮮、雞蛋等，例如鮮牛肉通粉、牛腱雞絲湯米綫、番茄烚蛋三文治等，營養價值更高。」

「榨菜、雪菜、梅菜、泡菜等都是高納質的蔬菜類別，可改為冬菇或馬蹄蒸肉餅、薑葱蒸魚，亦可多利用各種天然調味料，如蒜頭、洋葱、大葱、香料如胡椒、辣椒粉、咖喱粉等，低鈉質之餘更具抗氧化作用，有助美顏及心血管健康。」我提議。

Wendy點點頭，問：「若我出現水腫的話，是否要減少喝水？」

我打斷她的說話：「不！你更要增加水份攝取，多喝水可有助身體排走多餘的鈉質，還要確保每天進食水果，水果含豐富鉀質可維持水份平衡，有助去水腫。」