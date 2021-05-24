Staycation醜態

不止一位五星級酒店公關朋友向我訴說，其實做本地staycation，上下同事都覺得非常辛苦，尤其是房務清潔工作的姐姐。原因不是入住人多做得辛苦，而是每日總會遇到非常難服侍的香港本地客。以下是任職酒店公關朋友向我透露的某些本地客行為：

一、喪攞酒店浴室沐浴用品：原本放在浴室那兩套旅行裝沐浴用品還未夠，還致電向房務部一次過要多一打。惟工作人員告知，每次來電只能奉上兩套時，該客竟在一晚致電四十三次索取！用「喪」去形容不為過吧？！

二、喪𢱑着數：以投訴去𢱑着數，投訴理由包括：要他們排隊、人太多、吃不到想吃的、housekeeping太慢、沒有延遲退房的額外優惠等，之後就要求酒店升級房間、免費送豪華晚餐，甚至要求賠較房價高四倍的金額；有些更獅子開大口要求upgrade住總統套房。

三、聲大夾惡：房客有過分要求，工作人員好意解釋酒店規矩有定，房客馬上兇神惡煞咆哮：「你依家係咪歧視我呀？！」據酒店工作的友人們透露，在staycation這一年期間，他們最常聽到的，就是動不動就被質問：「係咪歧視我？！」令前綫工作人員非常為難。

以上僅冰山一角，還未計那些在房間內猶如打過仗、玩完wargame、食物垃圾滿房和滿牆都有的行為。種種例子，不是罕例，亦不是偶然才發生，從事五星級酒店行業的朋友會告訴你，這是他們的日常。我問：「這些行為去到其他地方，如我們稱之為『家鄉』的日本，不知當地人會如何看？」友人工作的五星級酒店是國際品牌，講出一些日本同事口中的港客行為，醜態百出，我聽罷實感汗顏，甚至不齒。只能說，若這些香港人以國際都會人自居，曾笑過別人土豪格、不文明、沒文化，那他們就先要自我檢討一下，是否五十步笑百步？