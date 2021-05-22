根治疫症獎勵谷針 官商民齊動員

4歲男童證實真陽性，令社區清零希望告吹，但疫情趨緩，大家都希望清零只是延後落實。惟清零只是第一步，距離通關復常仍有一段距離，如外國一樣，本港各界現時各出奇謀，紛紛提出一些獎勵建議，如送機票、大抽獎等來鼓勵市民接種疫苗，港府應加以支持，並與商界合作，動員市民積極打針。

疫緩接種率低 經濟誘因破局

盡管清零斷纜，在扣除男童個案後再重新計算，本地連續5天零確診，只有零星輸入個案，清零機會露曙光，但相信仍有反覆。當局在外防輸入，內防擴散上做得比以前好，透過強檢和圍檢，快速切斷隱形傳播鏈取得成果。

即使稍後真的做到連續28天清零，只是符合內地和澳門考慮恢復通關的基本要求，尚不足以讓對方馬上恢復通關，因現時只有18%港人打了針，距群體免疫所需的7至8成尚遠，要內地放心通關，當局除加強宣傳外，更須設法增加誘因提高接種率。

可是疫情緩和，令本來觀望打針的市民更覺得沒迫切性，或致接種率放緩，對本港經濟復常相當不利，因美英今夏準備對外恢復通關，而本港接種率低，無法有效參與。若香港只滿足於現狀，靠本地消費支撑，經濟增長難以持久。

商界眼見清零有望，迫切想與內地通關，推出誘因鼓勵人打針，例如有個別食肆和酒店為已打針的員工提供獎金和疫苗假期，亦有商場為打針的顧客提供購物券優惠。行政會議成員林健鋒正在推動工商界向接種疫苗人士的提供獎賞，包括免費機票、酒店住宿、自助餐及主題樂園入場券等；也有政黨和廠商會提議效法美國的做法，舉行打針人士每周可參加抽獎，頭獎100萬元。

根據美國一項在4月進行的調查顯示，對疫苗猶豫人士來說，經濟誘因有助提高打針意慾，47%人願意為放疫苗假期而去打針，39%人願意為200美元獎金而接種疫苗。

商界宜組聯盟 催谷打針促通關

此外，美國俄亥俄州州長為了扭轉接種率由高位回落現象，早前宣布舉行一連5周大抽獎，打針人士每周有機會贏得100萬美元獎金，消息公布後一周，打針人數增至11.3萬人，比消息前大增53%。紐約州隨後也效法，獎金更高達500萬美元。

既然經濟誘因可提高接種率，商界願意做，亦願意提出財政資源，不應各自為政，而應組成大聯盟，聯繫有意加快通關、推動經濟復甦的業界人士，將認捐的資源集腋成裘，增大獎賞的吸引力，並協調、策劃和宣傳何時推行打針獎賞活動，務求激起市民接種意慾。至於舉辦大抽獎，商界也可以游說由政府牽頭，爭取獎券基金和賽馬會支持。

清零只是邁向通關復常的第一步，關鍵是提高疫苗接種率，因通關初期相信只是針對商務人士，直至大多數市民打針，內地才會全面擴大通關範圍。為了讓社會經濟早日復常，政府和商界應設法推出各種獎勵，既可增加市民接種意慾，更可刺激消費，為經濟、民生和政府支持度都帶來好處，四両撥千斤，是很好的投資，又對社會有貢獻！

責任編輯：楊雨