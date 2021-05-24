Pixel 6 Pro 手機渲染圖曝光 行政人員版 2021/05/24 分享： 早前已有消息指，Google將在今年發表Pixel 6與Pixel 6 Pro兩款手機。最近網上再度流傳Pixel 6 Pro的手機渲染圖，該機超窄邊框，屏幕6.67吋，機背配有3個鏡頭。 據外國爆料人 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 網信辦：逾百App涉違規 抖音快手等上榜 今日 網信辦：逾百App涉違規 抖音快手等上榜 串流平台Spotify HiFi無損音質料快推 2021/05/21 串流平台Spotify HiFi無損音質料快推 歐洲科技展IFA 疫下撤實體活動 2021/05/21 歐洲科技展IFA 疫下撤實體活動 三星首款捲屏手機 Galaxy Z Roll支援S Pen 2021/05/20 三星首款捲屏手機 Galaxy Z Roll支援S Pen Apple Watch Series 7 傳方邊設計首推綠色 2021/05/20 Apple Watch Series 7 傳方邊設計首推綠色 商業 科技行業 創新科技及應用 智能手機 Google 鏡頭 喇叭 屏下指紋