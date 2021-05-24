網信辦：逾百App涉違規 抖音快手等上榜

中共中央網絡安全和信息化委員會辦公室（網信辦）再次發表報告，列出105個手機App非法蒐集用戶個人資料，抖音、快手等榜上有名。

被指違反必要原則、非法蒐集、使用用戶個人資料的105款手機App當中，有

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