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網信辦：逾百App涉違規 抖音快手等上榜

行政人員版 2021/05/24

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中共中央網絡安全和信息化委員會辦公室（網信辦）再次發表報告，列出105個手機App非法蒐集用戶個人資料，抖音、快手等榜上有名。

被指違反必要原則、非法蒐集、使用用戶個人資料的105款手機App當中，有

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欄名 : 科技新知

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