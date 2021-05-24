網信辦：逾百App涉違規 抖音快手等上榜 行政人員版 2021/05/24 分享： 中共中央網絡安全和信息化委員會辦公室（網信辦）再次發表報告，列出105個手機App非法蒐集用戶個人資料，抖音、快手等榜上有名。 被指違反必要原則、非法蒐集、使用用戶個人資料的105款手機App當中，有 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Pixel 6 Pro 手機渲染圖曝光 今日 Pixel 6 Pro 手機渲染圖曝光 串流平台Spotify HiFi無損音質料快推 2021/05/21 串流平台Spotify HiFi無損音質料快推 歐洲科技展IFA 疫下撤實體活動 2021/05/21 歐洲科技展IFA 疫下撤實體活動 三星首款捲屏手機 Galaxy Z Roll支援S Pen 2021/05/20 三星首款捲屏手機 Galaxy Z Roll支援S Pen Apple Watch Series 7 傳方邊設計首推綠色 2021/05/20 Apple Watch Series 7 傳方邊設計首推綠色 商業 科技行業 創新科技及應用 手機Apps 抖音