後台神秘 馬克龍是「盎格魯-撒克遜」潛伏？

在很多香港人概念裏，法國代表時尚、浪漫、美食、紅酒……飲酒要飲82年Lafite，Lafite何解？來自歷史用語「fite」，意思是山丘。出產此酒的酒莊，位處山丘，該區其中最高點。酒莊名叫Château Lafite Rothschild，自19世紀起，由羅斯柴爾德家族（Rothschild Family，有譯羅富齊）擁有。

這個家族就厲害了，大名遠播，除了有錢有勢，還是很多「世界級陰謀論」主角，簡而言之，說他們在背後控制世界，美國當權者背後都聽命於他們云云，陰謀論我就不說了，網上多的是。宋鴻兵編著、甚具名氣的《貨幣戰爭》，內容有關歐美近代金融發展史，就有不少涉及羅斯柴爾德家族的陰謀論，不過被一些評論指部分內容與事實有出入。我倒想在這兒帶出，法國總統馬克龍和猶太裔跨國金融大家族羅斯柴爾德的關係。本欄曾提到，馬克龍口中不斷批評以美英為主的「盎格魯-撒克遜人」，然而弔詭的是，法國國內不時有聲音指出，馬克龍背後其實由這個被指親「盎格魯-撒克遜」民族利益的家族指揮。

馬克龍上位快 職業生涯耐人尋味

先看看馬克龍職業生涯耀眼的出身，生於普通中產之家的馬克龍大學唸哲學，進入國家行政學院（Ecole Nationale d'Adminstration）這所為法國公務員、政壇培養頂尖人才的精英學校，校友基本壟斷政壇。27歲畢業，成為經濟部高級公務員，當了4年公僕，2008年轉到羅斯柴爾德家族的投資銀行任職。2010年，擔任社會黨奧朗德的顧問，2年後奧朗德入主愛麗舍宮，他成為總統府副秘書長，再2年就當上經濟部長，當時只有37歲，離開學校只10年，可謂創造平民政治生涯的傳奇。不過，他做了2年部長就不幹，成立自己的政治聯盟「前進」（En Marche！），標榜獨立，出來選總統，一選就選到。

在法國人眼裏，其生涯有不少耐人尋味疑團。政治履歷尚不深厚，也不是富豪，為何敢於脫離社會黨作為獨立人士選總統？競選資金哪來？國家行政學院畢業僅3年，就當上為當時總統薩爾科齊提供經濟改革方案的智囊團，阿塔利委員會（Attali Commission）負責人之一，沒多少政治經驗，卻身居重要崗位。

阿塔利（Jacques Attali）是多屆法國總統顧問，作為橫跨政經兩界經濟學家、社會理論家，阿塔利被美國《外交政策》評為影響世界的100名當代知識分子之一。阿塔利受薩爾科齊邀請領導委員會，據報道馬克龍是由國家財政部門高層推薦給阿塔利，阿塔利亦賞識馬克龍，成為其伯樂之一。畢業後當了4年公僕，沒有商界經驗，也不具備金融專門知識的馬克龍，為何能一步跳到羅斯柴爾德銀行當投資銀行家？據報道入職很短時間，他就贏得參與雀巢收購輝瑞營養食品業務交易中一個角色，並晉身銀行合夥人，驚呆同事。

在銀行工作兩年，有傳是阿塔利把馬克龍推薦到奧朗德身邊，亦有指是羅斯柴爾德家族，當時奧朗德只是社會黨次級人物，隨着該黨總統候選人爆出醜聞，奧朗德頂替，結果當上總統，馬克龍升官也似火箭快。

馬克龍當上經濟部長後推出改革，說是釋放市場活力，打破民眾只識領失業救濟不願打工的局面，被指實質是親資本家、傷害勞工，增加僱主聘用彈性，更易於增加工時及炒人，僱員條件卻被剝削，引起工人不滿，他曾被扔雞蛋。雖然如此，無阻他第一次選總統，便以獨立人士身份當選。

據國內流傳說法，馬克龍發迹背後，除了社會黨奥朗德的帶挈，還有兩股重要影響力。其一就是學界大老、政商人脈豐富的阿塔利；另一股幕後勢力，被指就是長年滲透法國以至歐美政商界的羅斯柴爾德家族。

有200多年歷史的羅斯柴爾德家族，可追溯至18世紀，主要靠金融致富。在法蘭克福的猶太裔商人Mayer Amschel Rothschild從事古董及錢幣買賣起家，結識各路權貴拓展人脈，後來涉足金融，靠為這些人處理金融資產，逐步積累巨大財富。他將數名兒子分別派到倫敦、巴黎、維也納、那不勒斯等歐洲城市，開展家族跨國金融業務。

據《Forbes》估計，剛在今年1月過身、家族法國後人代表Benjamin de Rothschild身家大約14億美元，至於整個家族多富有，外界其實所知不多。他們曾被形容是19世紀世界最富有家族，到了今天後人分散各地，又一貫低調，無法得知擁有王室客戶，隱形的他們確實財產。他們更為人知的就是各種陰謀論，有說他們借錢予一些政府打仗，從中發戰爭財之類。

與羅斯柴爾德家族關係 千絲萬縷

說回馬克龍，法國國內有看法認為，其實他並非真心要把戴高樂主義發揚光大，即並非尋求法國以至歐洲真正獨立於美國，並非要與美英「盎格魯-撒克遜人」為敵，只是口講來吸引選民，因為羅斯柴爾德家族不會同意這樣做。

或許有人會問，即使羅斯柴爾德家族背後控制馬克龍，他們是猶太民族，有必要挺「盎格魯-撒克遜人」繼續稱霸世界嗎？猶太人歷史上受到迫害，在世界各地流離失所，最後猶太復國運動成功，建立了以色列這個國家。有傳聞說以色列復國背後，羅斯柴爾德家族貢獻不少，亦泵過不少水支持，建國需要國際支持，家族憑着關係收穫「盎格魯-撒克遜」大國支持，就是美國及英國。

今天全球約有1,500萬猶太人，其中700萬左右在以色列，約600萬在美國，200萬人在歐洲，當中法國佔1/4。大家大概也聽過，世界有很多有錢有影響力的猶太人，也有一種陰謀論指，今天的美國是信奉基督教新教的「盎格魯-撒克遜」人，與猶太人聯合控制的。猶太人賺錢叻，控制了金融以至媒體，「盎格魯-撒克遜人」控制政治與軍事，合作多年，構建了世界霸權云云。近日以色列又狂炸巴勒斯坦人地方，這種見解認為，如果猶太人不是有錢有影響力，又可以在中東幫西方牽制阿拉伯人，美英會容忍他們的暴力這麼多年嗎？當然，猶太人會說企圖滅絕他們的才是暴力。

政治上，有種不時見於各國的枱底做法：金融財閥扶持、培養代理人掌控政治，代理人協助財閥通過合法途徑獲取利益。最佳代理人選是平民出身素人，無深厚身家，也無政治勢力。馬克龍雖然乃精英出身，但也無家底、不屬傳統政治派別，他可能是羅斯柴爾德培養出來的人，但亦可能不是；只不過在羅斯柴爾德的銀行打過工的履歷，被國內一些人拿來做文章「加鹽加醋」。

馬克龍個人能力強，但生涯裏也實在有不少語焉不詳。他究竟是心懷法蘭西、大歐洲復興夢，萬中無一的法國大革命式改革風雲人物，還是遮遮掩掩的金融寡頭以至潛伏的「盎格魯-撒克遜」代理人？遠在亞洲，飲着紅酒「吹水」的我，沒有能耐了解真相，只能盡量鋪陳法國人有關馬克龍的另一面，作為近日文章的補充。