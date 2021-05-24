善用蘿蔔加大棒 谷針成效更易見

公務員事務局局長聶德權昨天指清零有望，復常關鍵在提高接種率。目前接種率偏低，皆因大部分市民對疫苗猶豫，港府宜參考外國經驗，善用胡蘿蔔加大棒，推出誘因能即時讓市民享受便利，在必要時更要像安心出行般強力執行，令人不再觀望，才有望提升接種率。

增加個人利益 提升接種最奏效

聶德權指，疫苗施打了3個月，89萬人已完成兩劑疫苗接種，另有124萬人打了第一劑，跟疫苗屏障仍有很遠距離，若想跟內地和外國恢復通關，須大幅提高接種率。疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星指，按現時每天約1.5萬人打針的趨勢推算，到年底只有450萬人打針。因此，當局當前須將谷針當成頭等大事來抓。

本港接種率不理想，是全球很多地方同樣面對的問題，因疫苗快速研發並推出市場，不少人擔心其副作用，加上本港疫情受控，寧願抱觀望態度。加拿大人原先對疫苗相當猶豫，在4月13日的首劑接種率僅20%，但40天後卻飈升至50.8%，皆因眼見愈來愈多美國人打針後開始放寬限制，社會經濟復常有望，令他們態度急變。

要改變猶豫不決人士的心態，須從實利入手。根據英國牛津大學早前公布的調查顯示，疫苗猶豫人士不會以社會利益出發，而是講求個人好處，因為他們對疫苗安全存疑，在作出打針決定的過程只會關注個人風險，游說他們最佳方法是強調打針會帶來甚麼個人好處。

港人最關注是打針後即時可享受到甚麼便利。假如大家準備暑假出外旅遊，而歐盟將會容許完全已接種人士並持檢測陰性報告，可入境旅遊，將會成為大家打針的誘因。若子女準備9月赴海外升學，基於實際需要也會主動打針。假如短期沒外遊需要，港府須與商界商討推出獎勵計劃，用經濟誘因來打動市民。

此外，港府應參考外國經驗，以胡蘿蔔加大棒，軟硬兼施，推動猶豫不決人士接種疫苗。包括加州大學、康奈爾大學在內的美國逾100家大學，早前宣布學生須在新學期前打針，有的甚至強制教職員打針，務求讓校園重開，恢復面授課堂，因學生上網課未必能跟得上進度，尤其牽涉到實驗的科目。部分大學更推出多種誘因，包括提供1,000美元學費減免、宿位、購物券等，來鼓勵學生打針意慾。

宜訂通關路綫圖 予民積極配合

事實上，本港大專院校亦有類似措施，例如要求入住宿舍的學生須注射疫苗，否則便要每周或兩周自費檢測一次，讓他們計算過成本後，覺得打針較划算。

港府正考慮進一步將接種年齡降至12歲，一旦成事，不但有助提高接種率，更有助學校恢復全日面授課堂。惟當局事前須處理相關責任誰屬問題，與家長做好溝通，然後安排外展隊到學校為師生接種。

當局亦要跟內地和外地商討通關事宜，並及早制定通關路綫圖，接種率達到甚麼水平，才啟動通關措施，入境檢疫天數會隨着高接種率遞減，最終實現免檢疫通關，讓餓遊已久的市民明白到要早日實現免檢疫外遊，須積極打針配合。

當局須善用胡蘿蔔和大棒，一如安心出行推行之初，很多市民對該App充斥疑慮，但2月中旬宣布食肆恢復晚市堂食，食客須使用安心出行，令下載人數由2月初52萬增至4月底400萬，反映谷針像控疫般須軟硬兼施，成效才易見。

責任編輯：張志堂