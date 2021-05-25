中國的新經濟大企業老闆們，哪怕多年輕，近來都成了高危族一樣，不是高峰下馬，就是連健康都不保。現象確惹人關注，是工作強度太大了？營商環境可控性低了？還是被迫退下兼拱手交出具規模的事業？

在這一批互聯網相關新行業領軍人中，好多是五十歲到六十歲之間的創業精英。馬雲五十六歲，剛逝世的左暉才五十歲（主業房產中介雖是傳統事業，但掛上網上平台，強推真樓盤，又推廣房產資訊透明化等概念卻極新時代）。剛辭去字節跳動CEO的張一鳴，僅三十八歲。其他仍在拼搏的行業新老大，美團王興四十二歲，因飯否詩興大發一事，被譏為千億元發布一首詩。拼多多的黃崢也只是四十一歲，兩個月前卸任董事長。

一般而言，四十多五十歲，才是事業高峰期，有經驗、處於權力和資本巔峰，該有更大宏圖才對。可是在此刻的中國，他們紛紛選擇了急流勇退，以至在公共空間中失語（清空了社交平台的發言）。為甚麼這竟是互聯網相關的新進們共同經歷？又為甚麼傳統製造業的教父則老驥伏櫪（如任正非、宗慶后、董明珠等），真是具有典型的國情研究價值。

其實，在這一批新貴當中，有個共同特色是，在事業巨大成功之餘，他們也充當了社會導師，喜愛發表意見，不怕表現觀點，嘗試成就一套自己的成功學與經營之道，甚至是做人做事的智慧。這是跟港式傳統大老闆最大分別之處。

他們連下台階都寫得有意思：馬雲要做風清揚；黃崢留下一句「要去摸一摸十年後路上的石頭」；張一鳴說要從日常事務中抽離出來，思考下一個十年的大方向——從人工智能到生物科技，以至中國輸出世界。以張氏三十八之齡，還有半生時間去思考呢！