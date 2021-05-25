喜歡端午節，不是懷念屈原，只是喜愛吃糭。正如，每年盼望中秋的來臨，就是忘不了那濃香蛋黃和蓮子蓉的誘惑。

減磅新丁張太問：「減肥中，是否要謝絕糭子？每年中秋，我總會做一大堆讓子女孫兒帶回家過節。」

「是你親手做嗎？」我問。

她說：「對啊！這是代代相傳的事，若不再保留，這個傳統習俗便會慢慢遺忘。」

我贊成說道：「親手做的，當然可以吃，只是，改變一下餡料便行。」

她感到愕然地說道：「但糭子絕不能缺少糯米。」

我說：「當然啦！其實糯米並非致肥的傢伙。如果以白米與糯米相比，以一百克計算，白米是三百六十卡，糯米則有三百七十卡，相差不遠，這分量的脂肪含量差距，僅少於一克。糭子的致肥陷阱，在於餡料中的肥豬肉，而且有時候，糭子的糯米會先在加了油的水中浸泡，此舉大大影響糭子的熱量。」

「為何糯米總有種肥膩感覺？」她問。

我答道：「大概是因為以糯米作為原材料的食物，大多是肥膩居多，例如糯米飯、糯米雞等。另外，雖然白米與糯米的熱量相若，但由於它們在化學上的排列方式不同，身體需要較長時間消化糯米，因而令人感覺飽滯。我試過，如果自製糭子，只要將五花腩換成雞肉，再加冬菇瑤柱，同樣可口。」

張太笑咪咪說：「幸好一問，要不然，下年才能吃糭了，實在不想影響減磅進度，畢竟，現在已能穿回十多年前的晚裝。」