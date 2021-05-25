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無名無姓

副刊版 2021/05/25

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經常收到機構公關信息，有些很有禮貌，介紹自己有名有姓、透過誰得知我手機號碼等，然後邀請出席活動。但時間和精力有限，我無法逢邀必到，故必經篩選。通常婉拒的，都是以下這類：一、純商業活動；二、美食推介；三、活動毫不吸引；四、件事再無新的storytelling角度演繹；五、機構舊瓶新酒活動。頭兩項不是我的風格，後三項實在不敢恭維。雖然這五項都not my cup of tea，但非常體諒公關人員的難處，故但凡收到電話或信息，若時間許可都會了解下，或可從中發掘有趣位，重燃對活動的興趣。

但是，以下兩款公關人，卻甚叫人倒胃口，令我毫不猶豫直接拒絕：

一、Send完一次見你無反應（無反應其實即無興趣或無時間），繼續send、繼續call，call到搵到你為止，然後劈頭就問你幾時出席活動，口脗恍如我欠咗佢。遇上此類煩不堪言的奪命追魂call，我通常會反問：「咦，我有答應過你會出席嗎？」又或乾脆拒絕。

二、無名無姓，簡單招呼都無，用手機不斷喪send不同活動的資料。其實我真心不知對方用意，究竟是想我得個知字，還是想我出席呢？無名無姓猶如神秘人，既無自我介紹，又無多說一句話，猶如一部傳遞信息機而已，教人豈有興趣出席？前幾日又收到無名氏關於某機構的活動信息，實在忍無可忍這種滋擾兼無禮貌行為，回覆發問：「請問你是誰人？」對方才施施然報上名來。我不知此員工是跟其老闆有仇，還是老闆就是這樣教員工，但無名無姓不會令人產生好感，那是基本做人常識吧？﹗

公關行業是一種非常需要注意fine details的專業，這裏包括人與人之間的禮儀和尊重，但有些公關人的行為，實在不敢恭維。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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