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裕民坊YM2《Time Loop時環》 木建築成休憩打卡點

副刊版 2021/05/25

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全新商場裕民坊YM2已於4月開幕，同時信和集團為成立50周年誌慶，特別為觀塘社區設計藝術裝置《Time Loop時環》，並於裕民坊商場YM2入口永久設置，令這社區型格起來。

這藝術裝置由英國設計師

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欄名 : 本地遊

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