裕民坊YM2《Time Loop時環》 木建築成休憩打卡點 副刊版 2021/05/25 分享： 全新商場裕民坊YM2已於4月開幕，同時信和集團為成立50周年誌慶，特別為觀塘社區設計藝術裝置《Time Loop時環》，並於裕民坊商場YM2入口永久設置，令這社區型格起來。 這藝術裝置由英國設計師 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 從街市空置問題說起 街坊帶路見證西貢社區變遷 2021/05/22 從街市空置問題說起 街坊帶路見證西貢社區變遷 中上環 Haagen-Dazs AR打卡壁畫 打卡可獲優惠券 2021/05/21 中上環 Haagen-Dazs AR打卡壁畫 打卡可獲優惠券 灣仔最新設計展覽 體驗長者生活實現跨代共融 2021/05/21 灣仔最新設計展覽 體驗長者生活實現跨代共融 文創Cafe賞本土設計精品 2021/05/21 文創Cafe賞本土設計精品 英國著名設計師展品亮相太古 「請就座」打卡藝術裝置 2021/05/20 英國著名設計師展品亮相太古 「請就座」打卡藝術裝置 觀塘 商場 市建局 裝置藝術