行山量力而為 切勿累己累人

港人在疫下更熱衷郊遊遠足，惟不少人忽視活動風險及漠視安全，導致消防處搜救工作量大增近2倍。無論是為散心抑或打卡，都不應鹵莽行山，以免累己累人，出發前更需做好一切準備。

港山路分5星 慎選合適路綫

消防處今年首季內已錄得426宗攀山拯救事故，較去年同期大增1.7倍，而去年全年才錄得602宗個案。今年首4個月的事故中，有傷者243人、死者4人，直逼去年全年的323人傷、11人亡。處方發言人表示，不少難度較高的山路吸引行山人士冒險打卡，惟容易發生失足乃至墮崖，有市民單憑網上短片推介便鹵莽嘗試，亦有人裝備不足（例如僅穿皮鞋行山），隨時導致意外。

以自殺崖為名的飛鵝山難度十足，今年3月至4月期間已發生3宗死亡個案，死者全部皆是獨自行山。另一打卡熱點西貢大枕蓋今年春季花開之時，亦曾有市民懷疑高估自己體力，行山賞花期間不適送院，導致一死一傷。

本地山路各有優劣，難度亦大有不同，出發前理應了解其危險程度，以便了解是否適合個人挑戰。漁護署在前年12月已推出網站「郊野樂行」，提供山徑的詳盡資料，並根據季節推出景點推介，更為不同的山路提供5星難度評估（1星為最易行、5星為難度最高）。當局應進一步推廣此網站，讓更多市民知悉，避免只為打卡或人云亦云而置身險境。

台登管制山區 須投登山保

獨自行山尤為危險，一旦發生意外不但難以自救，且更容易失蹤，延誤獲救時機。民安隊建議，行山時應結伴同行，確保同行者中有具備遠足經驗及急救知識的人士，並將行程告知家人或朋友。

市民不自量力鹵莽行山、甚或漠視規矩，不但隨時搭上性命，更或連累他人。出動搜救隊的費用不菲，皆出自公帑，2017年更曾有情侶在馬鞍山郊野公園行山時，漠視漁護署的警告牌一意孤行闖到石澗，結果導致一名消防人員在搜救時殉職。本港出於服務原則一直不向獲救者收費，然而因個人鹵莽行事而要納稅人埋單，於情於理皆難說得過去。

宜向鹵莽行山者 徵搜救費

台灣多地早年已推《登山活動管理自治條例》，行山人士若進入一般管制及特殊管制山區，必須攜帶具定位功能及緊急聯絡的通訊設備、由具急救能力的領隊帶領，並投保登山綜合保險。當地政府發布颱風或其他警報後，民眾不得行山、正在行山的人士亦需自行撤離或避難，若在特殊管制山路發生事故或違規行山，更需支付搜救費用。

當下天氣酷熱，市民行山前亦需掂量個人能力。港府可趁疫下更多人行山之時，加強推廣相關安全意識及網站，長遠更需就應否向鹵莽行山者徵收搜救費或罰款，進行調查與研究，減少浪費公帑與不負責任的行為。

▲ 疫下港人熱衷郊遊，惟應評估個人能力，並確保有具備遠足經驗及急救知識的人士同行。（資料圖片）