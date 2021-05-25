航運綠色金融 港應搶先機

特首林鄭月娥在2020年《施政報告》中宣布，香港將爭取在2050年前實現「碳中和」，並將發展綠色金融，以增加有助減碳的投資，建構低碳和更具氣候變化抵禦力的經濟體系。

為支持綠色金融發展，財政司司長陳茂波則在今年的《財政預算案》中，將「綠色和可持續金融資助計劃」列為4大金融業市場資助計劃之首。由此可見，特區政府對推動香港成為區內綠色和可持續金融樞紐的地位不遺餘力，亦可窺見「綠色」將成為引領未來國際金融發展的趨勢和主導。

2050年之所以成為一個重要時間點，皆因2015年簽署的《巴黎氣候協定》中訂立了全球碳減排的路綫圖，即2030年全球碳排放比2010年減少45%，並在2050年建立起真正的全球碳中和聯盟。

碳減排 將成地緣政治競爭核心

世界各國亦因而爭相訂立碳減排目標，例如國家主席習近平公開承諾，力爭在2030年實現「碳達峰」，並爭取在2060年前實現碳中和的目標，而美國總統拜登甫一上台即宣布回歸《巴黎氣候協定》。

這就意味着，未來30年全球地緣政治競爭將會以氣候變化和碳減排為核心，勢必關係到新能源利用、減排技術進步、經濟可持續發展、智慧城市建設，乃至金融、貿易、運輸等方方面面。因此，香港將金融發展機遇和低碳轉型相結合，無疑是及時且正確的方向。

碳減排浪潮席捲經濟生活的各個領域，承擔全球貨物貿易運輸超過90%的航運業亦不例外。根據聯合國國際海事組織（IMO）在2018年訂立、關於減少船舶溫室氣體排放的初步戰略，以2008年碳排放為基準，提出到2030年將航運業碳排放強度降低40%、2050年碳排放強度降低70%且碳排放總量降低50%的明確目標，並在不久之後實現完全脫碳。根據IMO在2020年8月發布的航運業溫室氣體排放最新研究，2008年至2018年的10年間，雖然海運貿易量增加了40%，但同一時間航運業碳排放量則降低了7%。

不過，要滿足IMO訂立的宏偉目標，則需要將碳效率提高到90%，不論是船舶限速還是依靠現有技術，均十分困難。只有在能源技術實現革命性突破時，航運業碳減排及零碳排放的理想才能變成現實。這種規模的技術革命，單靠航運業自身無法完成，而金融市場的龐大資金支持，則會是撬動這場革命的槓桿。

2019年7月，花旗銀行和包括法國興業銀行在內的10家歐洲銀行共同簽署了「波塞冬原則」（Poseidon Principles），旨在讓金融機構對船東和船舶經營者進行融資時，更側重支持環境友好型遠洋船舶，以共同助力IMO設定減排目標，這也是全球金融行業參與溫室氣體減排推行的首個準則。截至今年4月，隨着渣打銀行的加入，締約金融機構已經增至26家，覆蓋航運融資總額1,850億美元。

「波塞冬原則」 缺亞洲參與

不過，根據《波塞冬原則2020年度披露報告》顯示，截至2019年底締約的15家金融機構中，只有3家機構的船舶融資組合方案與IMO目標保持一致，其餘12家銀行未能達標。另外，盡管有少數日本金融機構參與「波塞冬原則」，但亞洲船舶融資機構的參與進度仍然較為緩慢，特別是尚無中國和韓國金融機構的參與。截至2017年年終，在超過2,000億美元的船舶融資市場中，中資機構的融資佔比已經達到全球融資總額的1/4，因此缺乏中資機構參與無疑成為「波塞冬原則」的硬傷。

香港一直是亞洲首屈一指的國際船舶融資中心，而船舶融資租賃亦被特區政府視為鞏固和提升香港作為國際航運中心地位、發展高增值航運服務的重要板塊。過去10年，香港的航運貸款和墊款以每年9.8%的速度大幅增長，截至2020年9月，總額超過168億美元。

為了提升香港的船舶租賃競爭力，壯大本港海運業集群，以及充分利用香港作為金融和航運中心地位，特區政府在2020年6月通過了《船舶租賃稅務寬減條例》，向合資格船舶出租商和船舶租賃管理商提供稅務優惠。鑑於蓬勃商機，全球10大船舶融資銀團貸款承銷商中，有7家在香港設立分行，而主要中資船舶融資機構都在香港設有辦事處。

根據財政司司長最近的網誌，2015年至2020年底，累計在港發行的綠色債券總量超過380億美元，單是2020年在港安排和發行的綠色債券和貸款總額就達到120億美元。根據今年的《財政預算案》，「綠色和可持續金融資助計劃」的貸款上限提升至2,000億港元，以便在未來5年可以再發行合共約1,775億元等值的綠色債券。

港府應鼓勵發行 綠色航運債券

根據該計劃，首次在港發行綠色和可持續債券的發行人，如發行金額達15億港元或以上，合資格申請可獲上限為250萬港元的資助。在這種情況下，在香港發行綠色航運債券顯然可以成為大型航運造船和港口企業的融資選擇，對新能源船舶等科技進行研發製造，促進航運業的零碳排放。

特區政府應該鼓勵更多港航企業在港發行綠色航運債券，並與金融和航運業界聯手，順勢推進大灣區航運脫碳中心建設，聯合各方力量，開發碳中和燃料和技術，助力全球航運業完成綠色轉型。

利用在金融以及航運領域得天獨厚的基礎與優勢，香港完全可以建設亞太區綠色航運金融樞紐，並且具有潛力成為綠色航運金融規則的制定者。

▲ 特區政府應該鼓勵更多港航企業在港發行綠色航運債券，助力全球航運業完成綠色轉型。（資料圖片）