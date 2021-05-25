擬增Ticketed Spaces Twitter向用戶抽佣20% 行政人員版 2021/05/25 分享： Twitter本月初推出Spaces語音平台，開放給擁有600名或以上粉絲的用戶率先使用。據外媒消息透露，Twitter計劃新增Ticketed Spaces功能，創作者可開設付費聊天室，並向參與用戶 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Apple Watch支援 Spotify離綫播放功能 今日 Apple Watch支援 Spotify離綫播放功能 網信辦：逾百App涉違規 抖音快手等上榜 2021/05/24 網信辦：逾百App涉違規 抖音快手等上榜 Pixel 6 Pro 手機渲染圖曝光 2021/05/24 Pixel 6 Pro 手機渲染圖曝光 串流平台Spotify HiFi無損音質料快推 2021/05/21 串流平台Spotify HiFi無損音質料快推 歐洲科技展IFA 疫下撤實體活動 2021/05/21 歐洲科技展IFA 疫下撤實體活動 Twitter Twitter（美：TWTR） 商業 科技行業 創新科技及應用 科技軟件 科技硬件 美國 軟件