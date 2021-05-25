Apple Watch支援 Spotify離綫播放功能 行政人員版 2021/05/25 分享： 自去年11月開始，Spotify已正式支援Apple Watch音樂播放功能。最近官方宣布，將陸續在Apple Watch新增離綫播放功能，並開放予Premium訂閱用戶使用。 需注意的是，用戶需要將設 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 擬增Ticketed Spaces Twitter向用戶抽佣20% 今日 擬增Ticketed Spaces Twitter向用戶抽佣20% 網信辦：逾百App涉違規 抖音快手等上榜 2021/05/24 網信辦：逾百App涉違規 抖音快手等上榜 Pixel 6 Pro 手機渲染圖曝光 2021/05/24 Pixel 6 Pro 手機渲染圖曝光 串流平台Spotify HiFi無損音質料快推 2021/05/21 串流平台Spotify HiFi無損音質料快推 歐洲科技展IFA 疫下撤實體活動 2021/05/21 歐洲科技展IFA 疫下撤實體活動 Apple Watch Spotify（美：SPOT） Spotify 商業 科技行業 創新科技及應用 科技軟件 科技硬件 音樂 Apple