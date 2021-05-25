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Apple Watch支援 Spotify離綫播放功能

行政人員版 2021/05/25

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自去年11月開始，Spotify已正式支援Apple Watch音樂播放功能。最近官方宣布，將陸續在Apple Watch新增離綫播放功能，並開放予Premium訂閱用戶使用。

需注意的是，用戶需要將設

...

欄名 : 科技新知

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