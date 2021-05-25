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46歲菲傭染變種毒 入院檢抗體

少於5宗初確 當局尋巴籍地盤工人

港聞版 2021/05/25

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本港第4波新冠肺炎疫情處於尾聲，惟昨日再有疑似本地源頭不明確診個案，涉及一名從巴基斯坦返港逾月的46歲菲傭，一直無病徵，其於完成檢疫後作第3次社區檢測才驗出帶有N501Y變種病毒，入院後檢測卻呈陰性及

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