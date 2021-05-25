46歲菲傭染變種毒 入院檢抗體 少於5宗初確 當局尋巴籍地盤工人 港聞版 2021/05/25 分享： 本港第4波新冠肺炎疫情處於尾聲，惟昨日再有疑似本地源頭不明確診個案，涉及一名從巴基斯坦返港逾月的46歲菲傭，一直無病徵，其於完成檢疫後作第3次社區檢測才驗出帶有N501Y變種病毒，入院後檢測卻呈陰性及 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 接種中心初確護士 病毒與疫苗脗合 今日 接種中心初確護士 病毒與疫苗脗合 恢復半天面授 小六生喜再見同窗 今日 恢復半天面授 小六生喜再見同窗 港大指確診兒童 經學校感染風險低 今日 港大指確診兒童 經學校感染風險低 再推「賞你遊」 消費滿800換本地遊 今日 再推「賞你遊」 消費滿800換本地遊 你可能感興趣 接種中心初確護士 病毒與疫苗脗合 今日 01:00 接種中心初確護士 病毒與疫苗脗合 恢復半天面授 小六生喜再見同窗 今日 01:00 恢復半天面授 小六生喜再見同窗 港大指確診兒童 經學校感染風險低 今日 01:00 港大指確診兒童 經學校感染風險低 疫情 疫苗 衞生防護中心 張竹君 外傭 菲律賓 入境處 巴基斯坦 維港灣 民生書院