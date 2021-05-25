守穩防疫最前綫 醫護為己為人速打針

疫苗接種中心有護士初步確診，令人關注身為前綫的醫護沒打針，如何能護己護人。當局除要盡速檢視問題，確保負責接種的醫護要符合最基本要求，更應設法鼓勵醫護盡快打針，才能在最前綫守得穩穩妥妥。

檢視疫苗中心 接種員須打針

有立法會議員昨天就官涌接種中心有護士初步確診，質疑前綫醫護有專業知識，明知打疫苗的好處遠大於風險，卻沒打針，要求政府正視問題，並催谷醫護打針。

事實上，事件曝露了兩個問題。首先是接種中心存在隱患，就是負責接種的醫護並非人人都已打針，一旦染疫有機會將病毒傳染給接種人士。

官涌接種中心負責人昨晚表示，已收緊措施，包括要求負責接種的醫護在未來一個月要打針，若員工不願打針，將被調到其他毋須接觸市民的崗位；另要求醫護每周檢測一次。港府應同時檢視所有接種中心的醫護是否已打齊針。

第二個問題是全港醫護接種率低，對抗疫構成重大風險。據醫管局資料顯示，6.5萬名前綫醫護中，僅2.4萬人（37%）已完成接種。醫護每天面對不同患者或帶病毒的病人，即使穿着防護衣和戴口罩，若沒打針，仍有染疫風險，一旦中招恐在病房內播毒。台灣和新加坡醫院最近多名醫護染疫是最佳例證，而英國在疫情期間有110萬人染疫，當中醫護確診最多，達12.2萬，因此提高醫護接種率成防疫要務之一。

尊重專業操守 勿滲政治偏見

打針是最佳防疫方法，而且有科學數據證明，但仍有醫護採觀望態度，對疫苗猶豫，確實令人百思不得其解，箇中可能有一小撮帶着政治偏見的醫護，刻意跟政府唱對台戲，抹黑疫苗，但此舉有違專業操守，明知疫苗是防疫關鍵，為求政治目的而不打針，置個人、病人及同事的健康不顧。

要催谷醫護打針，當局應主動聆聽其疑慮，醫管局、醫學團體高層和一眾專家早前已起示範作用，帶頭接種，證明疫苗安全可靠；例如政府顧問專家袁國勇經常以身作則，公開自行注射疫苗，之後戴「鴨嘴」口罩到爆疫大廈實地巡視，用行動證明打針後，做足防禦措施，對病毒起一定保護作用。

當局同時可參考外國對醫護接種的新規定，軟硬兼施。例如意大利、澳洲和加拿大都規定醫護打針，否則會調職甚或停職，台灣更因爆疫而強制醫護打針。美國、加拿大不少企業都為僱員提供疫苗假期，好讓民眾在打針後出現不適時，有充裕時間休息。

醫護作為抗疫最前綫的尖兵，應以專業知識看待疫苗，切勿滲入政治偏見，積極接種疫苗，不但能保障自己，更能有效地守護病人，為己為人，打針莫遲疑。

責任編輯：陳楚源