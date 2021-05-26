甘肅白銀的越野超級馬拉松災難，更多細節曝光，不管是主辦方問題還是真的天氣不似預期，越野馬拉松圈和當中頂級的參賽者，都在一個更大的國情現象中。或可稱為以馬拉松宣傳的地方推廣計劃，以及跑馬拉松作為事業的個人選擇。

我沒跑馬拉松，但也被邀去過西北地區，參加一些長途的健步比賽。通常媒體會像嘉賓，換過大會的運動服，緩步走一小段做一下樣即可。但確實會有另一個競賽環節，爭奪排名。視乎該項賽事的規模，你會發現，其中一個吸引力，是當中的獎金獎品。今次遇難的聾啞跑手黃關軍，之前就是山地馬拉松常客（他一心想透過好成績加入省級正規運動隊），在小型的比賽中，就算跑到冠軍，有時也是只拿到食油、白酒、洗衣液，甚至辣椒醬。

直接一點來說，對於不少參賽者而言，是真的衝着獎金而來。當然，也一定有醉心運動、挑戰自我的人，但實情是，對不少沒出身、職場發展一般的跑手而言，不斷比賽，是一條出路。今次白銀馬拉松，頭十名都有獎金，冠軍是一萬五千元（人民幣，下同），第十名有二千元。完成了一百公里全程的，都可有一千六百元（但各人報名費需一千元，所以不輕言退出）。而黃關軍平時的月入，只有不到三千元，可知獎金好大程度上是參賽動力。全中國在二○一九年，有上四百項超級馬拉松，可想而知，參賽得多，成績突出的話，都可能變成收入。

至於為何那麼多比賽，在各種名義的著名自然景點競跑，則是旅遊開發的需求主導。地方政府開發文化運動旅遊，以至做大型活動去宣傳，提升某景點知名度，已變成今日通用的套路。今次出事，定必讓各地搞手重估風險，最緊要是提升救援、中途通訊、支援及參賽者安全指定要求。