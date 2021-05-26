曾風靡很多年輕人的Line Friends香港，在去年十一月底宣布全綫結業，之後亦陸續關閉內地城巿如杭州、重慶、北京等門市。今年五月初，品牌在上海的實體店也全面關閉了。

還記得品牌在香港開實體店時，好不熱鬧，店前永遠有長龍，我也入內看個究竟，見很多人開心打卡。不過，據我當時觀察：一、香港租金貴；二、貨品亦並非能讓人不斷翻買的東西，即複購率薄弱；三、要依賴較年輕顧客，即消費力有限；四、打卡多過購物；五、店內供打卡的位置，全是大大件只能長久定放的擺設，即到訪者打過一次卡後，已再無誘因重複動作。

基於以上五個觀察，很容易瞄到隱憂：這樣的實體店只是個fad（一時的流行或湊熱鬧），隨着時間過去，將會很難在店舖sustain（維持）人家起初那股興奮和熱熾。加上Line Friends只是以網絡表情多選擇而起家，但後繼缺乏個性、故事、文化或創意支撑，而實體店最重要的功能，就是能創造出只有實體空間才能提供的獨一無二customer experience（顧客體驗）。若品牌不能善用實體空間創造出如此體驗，缺乏互動性、體驗又單寡，那麼，實體店根本毋須存在。

因此，Line Friends宣布調整經營策略，專注開拓網上旗艦店、網上銷售平台（如跟天貓合作推出MINI BROWN & FRIENDS新品系列）、聚焦在授權業務（如在內地跟七十家授權商品推出千種新產品），以及跟商場合作的Pop-up store（香港設於希慎廣場），是正確決定。

其實，不僅是Line Friends，目下不少品牌經營的實體店，皆做不到凝聚或體驗功能，而經營實體店反變成一項負累。凡遇瓶頸位，要識變想法、變做法，才能起死回生。