蘇格蘭挾北海油田獨立 困難重重

在本月初舉行的英國地方選舉中，主張獨立的蘇格蘭民族黨（Scottish National Party，SNP）在129席中取得64席，第4度成為蘇格蘭議會最大黨，僅差一席就可取得過半數議席；其餘保守黨取得31席、工黨22席、綠黨8席、自由民主黨4席。SNP下次只要連同撑蘇格蘭獨立的綠黨，就可在獨立公投議題上，在議會取得過半數優勢，SNP黨魁兼蘇格蘭首席部長施雅晴揚言，將會繼續推動第二次獨立公投，不容首相約翰遜阻止。但其實英國歷來不讓蘇格蘭獨立，都是因為關乎英國生死的龐大石油利益！

英北海區 9成於蘇格蘭領域

英國在1964年通過的《大陸架法案》（Continental Shelf Act 1964），制定了英國區域（British Sector）的北海區，在北緯55度綫以北是以蘇格蘭法律為主導，等於9成的英國區域都在蘇格蘭的領域管轄之內；蘇格蘭於1998年又通過法例，界定蘇格蘭水域屬於蘇格蘭內部地區，與英國比鄰的海域亦歸入此類，進一步確認了蘇格蘭海域疆界。

自1965年北海石油勘探展開後，大部分油氣發現都是在蘇格蘭的東面或北面海上，而大部分主要的後勤基地亦設在蘇格蘭，包括現時「北海之都」（Capital of North Sea）的阿巴甸（Aberdeen）。早在上世紀70年代初就有學者認為，由於英國的北海油田大部分地區都是在蘇格蘭水域內，故北海油田理應歸蘇格蘭所有，而不是英國。當時蘇格蘭民族黨就注意到這個現象，進而鼓吹蘇格蘭脫離英國獨立，否則北海龐大的石油「黑金財富」只是益了英國而虧了自己。

經濟學家石油報告 被列機密

蘇格蘭著名經濟學家麥克龍（Prof. Gavin McCrone）當年曾上書國會，其19頁報告詳細分析了北海油田對蘇格蘭的經濟影響，並指出有油田為後盾，蘇格蘭將會有大量經濟盈餘，其貨幣將會強過英鎊成為歐洲「一哥」，蘇格蘭將成北歐的瑞士，而不再需要英國救濟。當時麥克龍還將北海的石油與挪威的相比，暗示蘇格蘭可以獨立自主，徹底改變自身的歷史命運及經濟模式，保守估計北海油田將會為蘇格蘭帶來最少30億英鎊（上世紀60年代估值）以上的經濟收益，再不需要每年向英國國會「伸手乞憐」。

這份驚人的報告即時令英國朝野十分震驚，認為非同小可，更明令國會不准外傳及開會討論這份報告，以免引起民憤，一發不可收拾；英國內政部亦下令，把在社會上及大學裏流傳的報告全數回收銷毀，不淮媒體轉載及出版，又立即把報告原本列入「國家機密」，不容翻印及外洩，封存在西敏寺地庫的密室國家絕密檔案夾萬之中，不見天日達40年之久。因為這是大英帝國最致命的經濟死穴，一旦攻破及翻案，英國喪無日矣！

至2005年，英國通過「信息自由法案」（Freedom of Information Act），被封存的報告才得以重見天日。蘇格蘭在2014年9月18日曾舉行全民公投，要脫離英國300多年管治而獨立，結果有高達45%國民要求獨立，並非原先估計的3成，倫敦當局沒有估計到獨立訴求如此強烈，原先英國估算蘇格蘭無條件獨立，也不會爭取獨立，原因就是本身沒有經濟實力。

貨幣困境難解 發鈔國際或不承認

撇開北海油田的主權不談，蘇格蘭要獨立自主，又是談何容易！單從經濟上考慮，已是困難重重，獨立後貨幣是繼續使用英鎊，還是改用歐元，或是自行發鈔？但脫離英國獨立，又要繼續沿用英鎊，又怎會輕易得到倫敦同意？不過即使英國反對，蘇格蘭仍可沿用英鎊，或成立掛鈎聯繫滙率體制，但這意味着蘇格蘭不能訂立利率政策，也沒有自己的央行，金融政策將完全受英倫銀行支配，這對金融業有嚴重影響，因為這代表利率由英國決定，蘇格蘭只是附屬於英國金融政策而已，經濟上並非真正自主，談何獨立！

如要改制使用歐元，也不是易事，因為假若真的獨立，蘇格蘭要立即攤還近1,600億英鎊國債欠款予英國，更要面對因獨立而出現的200億英鎊公共開支及養老金財赤黑洞。以蘇格蘭2020年生產總值2050億英鎊計算，這已超過蘇格蘭國內生產總值的7成半，不符合歐元區要求的6成最高上限，更遑論蘇格蘭國庫裏根本沒有那麼多閒錢！再者，蘇格蘭更有可能失去在歐盟區免關稅的自由貿易優勢。

另外，如要加入歐元區，蘇格蘭首先要加入歐盟，但歐盟內不少國家中的少數民族成員也想爭取獨立，假若蘇格蘭能開此先河，恐怕會引發不少歐盟國內成員有樣學樣，以致成員國自身難保，自討苦吃；加上美、英的壓力，歐盟實在不會輕易答應蘇格蘭的請求。

假如蘇格蘭自己發行貨幣，就更難上加難，除經濟實力外，能否保持金融地位以致滙率不受到影響、貨幣能否用以還外債、能否得到國際各國承認等都是問題，甚至巨額的全球發鈔法律行政費用何來，都是未有着落。而且，剩餘的北海石油也不一定能救到蘇格蘭的經濟，因為勘探開發費用將高達萬億英鎊，沒有倫敦融資體系的支持，又談何容易？有關海上石油行政管理保險法規，更是離不開英國法律的一套！

一旦獨立 面對3大經濟危機

一旦蘇格蘭獨立，將會立即面對3大經濟危機：第一，是石油收益下降。北海石油產量已走下坡，不少跨國石油公司已經或正準備撤離，剩下來的只是「雞肋」；對英國而言，要送回給蘇格蘭也無妨，可能會更有利，因為可省掉每年要撥給蘇格蘭的大筆經濟資助。北海油田收益已由2012年度的101億英鎊大跌94%，至2020年的6.5億英鎊，加上英國上調油田稅收率至80%，更使投資者裹足不前。

第二，是金融機構撤資。勞埃德銀行（Lloyds Bank）、蘇格蘭皇家銀行（The Royal Bank of Scotland Group PLC）等主要跨國金融機構已表明，一旦成功公投獨立，將會撤資到倫敦，令蘇格蘭減少以百億英鎊計稅收。此外，金融市場為了抵銷不確定因素及貨幣風險，或會對蘇格蘭徵收高借貸息率，使商業融資成本增加，加息或會令蘇格蘭地產價格受到遏抑不前，令本來已是疲弱的經濟雪上加霜。

第三，是因財政收入減少，加上公共退休金成本大增，將面對200億英鎊的財政赤字，而且會愈踩愈深。經濟以外，就是軍事及外交，建軍軍費何來？能否在英國的「核子傘」下接受保護而不花分文？全球遍布的外交使節官邸天文數字開支，向誰報銷？所以，蘇格蘭不獨立好過獨立，而移民往蘇格蘭的港人一定要留意局勢發展，以作自保。

▲ 北海油田收益已由2012年度的101億英鎊大跌94%，至2020年的6.5億英鎊。（法新社資料圖片）