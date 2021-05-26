停一停諗一諗 慢社媒重拾心靈平靜

Twitter早前試驗推出一項新功能，旨在讓人在發言前三思。社交媒體流行令人鬥快傳送或轉發信息，惟令社交質素大打折扣，外地近年開始出現慢社交思想，或有助在疫下重拾社交意義。

所謂一言既出駟馬難追，但社媒上的人不論是為蹭熱度而針對社會事件作不負責任的評論、抑或一時火上心頭，導致寫下惡意留言，不但可能為他人帶來傷害，自己亦後悔莫及。

Twitter早前在手機上試驗一項新功能，用戶在留言或發帖前推出一個彈窗，要求他們點擊確認寫下的言論是經過三思而發，若冷靜下來後發現有所不妥，可選擇編輯或刪除言論。

長期用社媒 或致焦慮低落

英國南威爾士大學講師Martin Graff分析指，Twitter此舉正好迎合當下一個新的趨勢，即慢社媒（slowcial media），人們開始反思速食社交文化及社媒效應的不良影響，包括思維散漫、僅關注流量而放棄個人思考、過於即時的反饋（例如有罵必還）等。人們為得到耳根與心靈清靜，或會選擇在社媒上潛水不發言，甚至退出社媒帳戶、轉向其他更慢的社交方式。

這類思潮萌生，或因長期使用社媒未必改善社交質素，更或損害人們心理健康。美國約翰霍普金斯大學研究發現，青少年每日瀏覽社媒逾3小時，會有更多「內在」問題，例如更焦慮、情緒更低落及感到更孤獨。

香港兒科醫學會和香港兒科基金的一項調查亦顯示，本地青少年32%會時刻上綫9小時或以上，64%是想盡快處理及回覆信息，近7成表示會因此感到疲累。更甚者，多達44%青少年表示，會因為沒有好東西上載至社媒而感到氣餒，26%會因獲得較少「like」而不開心。

在社媒上社交卻最終變得不快樂，或令社媒失去其原先意義。近年有人自創主打慢主題的社媒App，旨在讓社交回復至較慢、輕鬆、貼地及有意義，例如一款名為Slow的軟件只提供基本功能如看短片、聽歌與閱讀故事等。

親筆書信 可助整理思緒

受疫情影響，不少人或需更多透過社媒與親友保持聯絡，主要或靠文字短訊。若時間許可，與其發短訊，不如考慮親筆書信。據美國德州大學奧斯汀分校學者James Pennebaker，寫出心頭想法甚具治療功效，有助自己整理思路與表達情緒，克服與適應難關，放慢社交步伐亦可助腦袋脫離社交媒體的信息疲勞轟炸。

若要使用社媒溝通，亦應盡量使用對話與視像對話功能，看著對方的表情與肢體語言，一定程度上可彌補綫下社交的缺失（見表）。人腦終難以時刻接收信息，適當放慢腳步，有助社交變得更深入及高質素。

▲ 人們可考慮放慢社交步伐，例如以手寫書信溝通，有學者指寫出心頭想法，有助整理思路與表達情緒。（資料圖片）