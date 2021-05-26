蘋果WWDC21 6月8日凌晨發布 行政人員版 2021/05/26 分享： 蘋果（Apple）宣布將於香港時間6月8日凌晨1時，舉行全球開發者大會（WWDC21），活動繼續透過綫上進行，今年發布會有何亮點？ 首場活動為Keynote發表會，Apple屆時將公布新一代iOS 15 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 榮耀50海外版 預載Google服務 今日 榮耀50海外版 預載Google服務 Apple Watch支援 Spotify離綫播放功能 2021/05/25 Apple Watch支援 Spotify離綫播放功能 擬增Ticketed Spaces Twitter向用戶抽佣20% 2021/05/25 擬增Ticketed Spaces Twitter向用戶抽佣20% 網信辦：逾百App涉違規 抖音快手等上榜 2021/05/24 網信辦：逾百App涉違規 抖音快手等上榜 Pixel 6 Pro 手機渲染圖曝光 2021/05/24 Pixel 6 Pro 手機渲染圖曝光 Apple WWDC 商業 科技行業 創新科技及應用 科技軟件 科技硬件 蘋果（Apple，美：AAPL） Mac電腦 MacBook