榮耀50海外版 預載Google服務 行政人員版 2021/05/26 分享： 去年11月，榮耀（Honor）正式獨立脫離華為，積極開展手機業務，並將於6月發布50系列手機，新機料搭載最新高通驍龍778G處理器。 榮耀50的真機圖片較早前在網上流傳，它將延續V40系列的輕薄設計，採 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 蘋果WWDC21 6月8日凌晨發布 今日 蘋果WWDC21 6月8日凌晨發布 Apple Watch支援 Spotify離綫播放功能 2021/05/25 Apple Watch支援 Spotify離綫播放功能 擬增Ticketed Spaces Twitter向用戶抽佣20% 2021/05/25 擬增Ticketed Spaces Twitter向用戶抽佣20% 網信辦：逾百App涉違規 抖音快手等上榜 2021/05/24 網信辦：逾百App涉違規 抖音快手等上榜 Pixel 6 Pro 手機渲染圖曝光 2021/05/24 Pixel 6 Pro 手機渲染圖曝光 HONOR 商業 科技行業 創新科技及應用 科技軟件 科技硬件 智能手機 服務 Google YouTube