榮耀50海外版 預載Google服務

去年11月，榮耀（Honor）正式獨立脫離華為，積極開展手機業務，並將於6月發布50系列手機，新機料搭載最新高通驍龍778G處理器。

榮耀50的真機圖片較早前在網上流傳，它將延續V40系列的輕薄設計，採

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