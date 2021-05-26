病毒感染無差別 盡擴接種遏傳播

本地新冠疫情歸零進度反覆，續有零星不明個案，港府昨日宣布，再擴大疫苗接種資格，涵蓋逾5萬名雙程證內地居民和在港的難民。當局不想姑息任何違法行徑，又或默許有人藉疫情逾期居留，實屬情理之中，惟病毒感染無關年齡、性別又或居留權，從防疫角度，目下針劑供應充裕，官方應當鼓勵可打盡打，且彈性處理醫療安排，竭力切斷潛在傳播鏈。

在港自由外出 無抗體成隱患

港府公布，基於公共衞生考慮，疫苗接種計劃本周五起將覆蓋持「往來港澳通行證」（即雙程證）的4萬多名在港內地居民。當局亦準備7月起為約1.3萬的在港免遣返聲請人，及獲聯合國難民署確認為難民的人士接種疫苗。

政府強調，只有毋須申請延期，仍可在港逗留至完成接種兩劑的雙程證持有人，才可到郵局申請預約打針。保安局早前回應有關難民未符打針資格的查詢時，亦曾申明《難民公約》從未在港適用，不會提供庇護，入境處亦決不會批准他們在港合法逗留。

港府不欲有人藉疫情延長居留之心溢於言表，可說合乎情理，但無論是留港照顧無依子女、患病父母的雙程證人士，抑或獲發「行街紙」（入境處擔保書）的難民，在港期間大多可如普通港人自由外出。本港仍有小量新冠感染下，竟有多達逾5萬居住環境普遍欠佳的人士，無法及早打針產生抗體，始終是個隱患，有礙爭取清零通關。

久經戰亂的南蘇丹上周為首批難民接種後，聯合國難民署讚揚，保障難民健康，同保整體社會安康。該署一貫的立場，正是除非人人安全，否則無人安全。

本港過去間有逾期居留人士染疫，如去年10月爆出的China Secret酒吧/豪麗大廈15人群組，源頭便是報稱3月起滯留香港、疑在酒吧非法任職「陪酒」的泰國女遊客。

凡有人擔任黑工，法理上應遞解出境，惟疫症當前，當局仍要嘗試確保任何人一旦有病徵，仍可盡快獲免費新冠檢測，且審慎考慮酌情提供醫療支援，以及應否由疫苗保障基金覆蓋。

美國總統拜登2月曾聲言，無證人士現身接種，入境當局不應逮捕。澳洲總理莫里森同月表示，當地所有人可免費打針，呼籲盡快接種，一改過去剔除尋求庇護者的做法。

酌情支援醫療 慎防濫用資源

港府疫苗網站以16歲以上人口計算，接種至少一劑人士的比率，現為19.5%，惟16歲以下人士同樣會染疫，故本欄一直促請盡快研究擴大接種組別至青少年、以至兒童。本港手上尚有約84萬劑復必泰疫苗，加上約105萬科興針劑，足夠應付居民眼下需求有餘，加入雙程證持有人、難民，以至其他因疫情滯港的訪客，或許無助提升官方接種率，卻確切有助遏止潛在的病毒傳播擴散風險。

從社會整體利益來看，各界應攜手提供接種誘因、掃除疫苗疑慮，才能及早通關復常。特首透露，正研究為公務員推出打針假，固然可取，料可促使商界更積極鼓勵員工打針，但當局亦要致力宣傳推廣今次擴大接種群組，鼓勵不同的非港人安心可打盡打，一同減低全港再爆疫的風險。

與此同時，當局也必須緊密監察擴大接種後的具體情況，倘發現有人濫用資源，便要立即改變做法及調整政策，保障港人權益免受損害。

責任編輯：李青