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參加海洋公園保育日 了解本地瀕危動物

行政人員版 04:00 2021/05/26

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今個星期六、日又有好去處喇！因為海洋公園將舉辦第26屆海洋公園保育日，園內嘅怡慶坊將變身成為自然歷史博物館，展出6種本地瀕危物種嘅罕有標本，包括鹿角珊瑚、中國鱟、金裳鳳蝶、綠海龜、印度太平洋江豚同眼斑水龜，最啱一家大細去參加，齊齊學下保育，珍惜本地嘅自然寶藏。

公關姊妹同黛安分享，今次活動焦點之一係眼斑水龜，佢係一種喺本地生活嘅淡水龜，最特別之處係頭上有一對「假眼」。佢哋一般生活喺山澗水溪，但棲息地不斷遭受破壞同污染，加上被過度捕獵用作藥材或寵物貿易，棲息受到嚴重威脅。幸好公園保育基金3年前起，展開原地保育研究，為佢哋展開繁殖及護理計劃，長遠目標係制定野放計劃。

如果大家想多啲了解眼斑水龜，可以趁公園舉辦保育日期間入園，即有機會近距離親睹佢哋嘅動態。另外，場內又安排咗多項教育活動，例如科學家和研究員分享，瀕危物種原地與遷地保育嘅研究工作和成效。上完堂後再參與園內指定任務，仲有機會換取以回收舊膠樽再造嘅環保袋，節目咁豐富，點可以錯過呀！

本文轉載自《晴報

綠海龜是本地瀕危物種之一，公園保育基金致力相關研究和教育工作。

金裳鳳蝶

眼斑水龜

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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