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光顧韓國餐廳寫食評 有機會贏$3000機票現金券

行政人員版 04:00 2021/05/26

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黛安作為一個韓迷，已超過1年無得返「鄉下」喇。聽公關姊妹講，韓國觀光公社香港支社即日起推出《港識韓食Eat住Go》連環三重賞，寫食評就有機會贏$3,000機票現金券，用美食慰藉一眾韓迷嘅思鄉之苦！

只要光顧指定10間韓國餐廳，包括Goobne、韓兄弟等，然後讚好KoreaPlazaHK嘅fb專頁，喺個人社交平台上載「韓食食評」，並標籤KoreaPlazaHK嘅fb專頁，或ig帳號korea_plaza_ktohk，再hashtag#港識韓食Eat住Go，就有機會贏得韓亞航空$3,000現金券，有效期由旅遊氣泡生效通關後1年內，名額5個。食評要upload有關食物或餐廳相、提及餐廳和菜式名字等，字數唔少於250字。

另外，韓國觀光公社喺Youtube同fb仲會推出由韓遊達人Patc主持嘅《遙距遊韓》主題影片，銅鑼灣Korea Plaza－韓國旅遊諮詢中心和展覽廳，亦會派發《簡易韓國用餐及旅遊會話》指南和《韓國美食地圖》，等大家一齊嚟個「偽韓遊」，詳情可留意韓國觀光公社香港支社嘅fb。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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