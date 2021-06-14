清潔能源投資主題前景展望

截止目前，2021年的清潔能源股波動較大。部分分析師認為，泡沫已然破滅。自3月1日以來，標準普爾全球清潔能源指數下跌約9%，遜於標普500指數近3%的漲幅（截至3月23日）。



那麼，指數為何會下降呢？其中一個原因是，投資者認為，可再生能源會受益於美國總統喬•拜登簽署的氣候法案，因此將籌碼押注於此。然而，該法案耗資可能高達2萬億美元，並面臨著共和黨人的強烈反對，因此，可再生能源投資遇冷。另一個原因是，標準普爾全球清潔能源指數是由有限數量的小盤股組成的。這些股票可能缺乏流動性，一隻股票下跌便可能引起其他股票的下跌，尤其是投資者在去年的上漲行情后，紛紛開始獲利了結。



為了提高標準普爾全球清潔能源指數的穩定性，標準普爾道瓊斯指數計劃將股票數量從30只增加到100只。理論上講，這將降低個人持股估值過高和大幅下跌影響其他股票的風險，尤其是在調整現有持股權重的同時，新增股票將涵蓋市值較大的公司。

追踪該指數的兩大清潔能源ETF均來自貝萊德：iShares全球清潔能源UCITs ETF [INRG]和iShares全球清潔能源ETF [ICLN]。在過去的一個月裡，兩項指數均受重創，INRG跌幅超10%，ICLN跌幅超11%。

將更多股票納入標準普爾道瓊斯指數的決定，可能會降低INRG和ICLN等ETF的波動性，對於虧損嚴重的投資者來說，這無疑是一個受歡迎的舉措。然而，對其他所有人來說，這可能會讓他們更加確信，即使巨幅增長已成為過去，對清潔能源ETF的投資卻更加可靠。

泡沫是否破滅？

然而，此舉並非權宜之計。據ETF Stream報導，興業銀行的一份報告強調了指數股票調整面臨的一些問題。其中一個問題是：由於小盤股流動性不如大盤股，一些小盤股的拋售可能會很棘手。另一個問題是納入指數的標準，興業銀行表示，清潔能源風險敞口的定義不夠清晰。根據ETF Stream，這一點尤其令人擔憂，因為新持股“並非單一的能源股”。由此引發了一個問題，即標準普爾道瓊斯指數將被稀釋到何種程度。

Chris Lau在Seeking Alpha網站上撰文，強調了在不檢查基本面的情況下，買入勢頭的風險。 Lau表示，在最近的拋售中，“通過出售股票存在了數十年，卻從未盈利”的清潔能源公司受到的衝擊最大。

在Lau看來，泡沫終於破滅了，普拉格能源[PLUG]和燃料電池能源[FCEL]就是很好的例證。普拉格能源股價在過去一個月裡下跌了24%，不得不重申其早在2018年的收益結果。普拉格能源也是ICLN最大的控股公司，佔該基金的8%。



燃料電池能源最近公佈虧損額4680萬美元，因此，不得不出售股票，以“改善其‘財務基礎’”。 Lau補充說，儘管燃料電池能源正在向其他地域市場拓展業務，其“市場份額的增長也會導致成本增加，成本增加率可能超過收入增長率”。

清潔能源投資主題是否存在機遇？

根據我們的主題式ETF篩選器（截至3月24日收盤），在過去一個月裡，清潔能源投資主題下降了16.49%，今年僅上升2.66%。



根據篩選器追踪結果，在過去一個月中，清潔能源ETF表現最差的是iShares太陽能ETF [TAN]，跌幅為7.74%。八隻ETF中，表現最好的是Invesco WilderHill Clean Energy ETF [CNBC]，下跌1.27%，與同期標普500指數1.17%的跌幅基本持平。



清潔能源股的前景是否陰雲密布？儘管最近有所回落，但清潔能源投資主題在周一仍位居我們ETF板塊之首，漲幅為2.35%，而相關的太陽能主題漲幅為2.27%。



顯然，清潔能源仍然頗受投資者關注，2021年可能會有所增長。在即將實施的3萬億美元基礎設施計劃中，拜登政府預留了大筆可再生能源支出，這是一個利好因素。國際可再生能源協會去年年底報告稱，2021年後，“可再生能源在全球發電容量淨增長中的份額，到2025年將高達95%”。



能源的未來正朝著可再生能源大步邁進。鑑於最近針對有效清理清潔能源指數和相關ETF所做的努力，我們可能迎來一個更穩定、波動更小的投資機會。然而，投資者應對尚未盈利的個人小盤股持警惕，以免遭受損失。

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