Cashing Pro私人貸款之2大貸款貼士

借錢需求急增

轉眼間，疫情已持續了超過一年半，在抗疫期間，大家不能外出旅遊，不少香港人會將預留的旅費用作消費，例如買一些禮物慰勞自己、到高級酒店Staycation享受一下、盡情吃喝玩樂來放鬆減壓等等。而自從網上消費模式愈來愈普及，年青人更加容易買到心頭好、享受到想要的服務，促使他們更樂於以消費來平衡生活。最終不小心造成過度消費，欠下不少的卡數，因而不少人都需要透過貸款來解決周轉問題。

不認識借貸成本

對於借錢這個問題，如果問親人或朋友，少不免會感到尷尬；如果問銀行或信貸公司，可能大部份人對貸款方面的知識都不足夠。例如甚麼是月平息、實際年利率（Annual Percentage Rate，APR）？兩者有甚麼關係？申請貸款又需要甚麼手續？要提交甚麼文件？應根據甚麼準則選擇借貸的銀行或財務機構？

如果未搞清楚以上問題就胡亂借貸，輕則因為要償還昂貴利息而增加還款壓力，重則就選擇錯了不合適自己的貸款計劃。

所以，申請借貸前，最好先向銀行和信貸公司查詢，並清楚了解各項貸款費用和手續，合符自己的預算才作申請。

2大貸款貼士 - 細心的客戶服務和彈性還款計劃

最令借貸人所關心的問題不外乎是客戶服務和還款計劃。始終借貸都是錢的問題，客人如果對金錢上（例如：利息和貸款本金餘額）有甚麼問題時，最希望就是可以馬上致電給相關客服人員並得到協助，畢竟「真人對話」就是最簡單、最直接、最易理解的溝通方法。

至於在還款計劃方面，當然是愈有彈性愈好。甚麼是還款的「彈性」？就是指還款額和還款期均可以由借貸人作決定。這樣的話，借貸人就可以隨時因應自己的財政狀況去決定一切！

Cashing Pro優尚信貸真正了解香港人需要

香港有很多信譽良好及服務優質的信貸公司都具備這些條件，就以Cashing Pro優尚信貸為例，他們都一直堅持以優質的貸款體驗服務每個香港人，貼心的客戶服務體驗和彈性還款計劃正正就是他們最引以為傲的服務。

貼心客戶服務

Cashing Pro優尚信貸除了提供AI chatbot作基本貸款服務查詢之外，客人還可以在AI chatbot中隨時要求切換到真人客服作解答，亦可以隨時致電貸款熱線給客戶服務員作貸款查詢。

Cashing Pro優尚信貸已為客戶服務員工提供全面貸款知識的培訓，讓員工深入了解公司的服務和運作，並着重培養員工的耐性和禮貌，使他們不但能解決客人各種貸款疑難，同時也能讓客人感受到優質的服務體驗。

個人化貸款

Cashing Pro 「個人化」貸款，結合大數據分析及批核，秒速計算出最適合你的貸款金額，讓您擁有足夠資金處理財務上的需要！而且在還款方面也保持著彈性的優勢，對於只需要短暫周轉的朋友，Cashing Pro優尚信貸的彈性還款計劃就可以滿足到你的需要。客人在貸款後可以在60期（60個月）內隨時清還也沒有問題（短至1日，長至60個月），非常自由！提早清還不會收取罰息或手續費。

供款額方面也是由客戶自己選擇（但每月也需要繳付「最低還款額」），如果該月還款額比「最低還款額」的數目為多，就會令貸款本金餘額減少，從而令下一期利息減少！

如欲了解更多Cashing Pro貸款服務詳情，請按此：https://bit.ly/3ucDy92

雖然消費是舒緩壓力的其中一個方法，但大家也應該量入為出，盡量不要過度消費，同時養成良好的儲蓄習慣，以備不時之需，這樣就可以真正做到快樂消費。

（資料由客戶提供）