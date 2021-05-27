哥哥回歸上海需要檢疫十四天，叫苦連天，這已是他第三次接受檢疫，連續十四天被困在酒店小房間裏，定不好受。但若然不是十四天，而是四十天又如何？

檢疫英文是quarantine，字源是quarantena，來自十四世紀威尼斯語（也是當年北意大利的通用語言），意思正正就是「四十天」。故事始於十四世紀中期，黑死病在歐洲急速蔓延，此病主要帶菌者是黑鼠身上的蝨，隨着海上貿易蓬勃，黑鼠飄洋過海從中亞洲跑到歐洲，威尼斯這主要港口當然首當其衝，為減少感染，船上船員乘客一律需在船上檢疫四十天才獲准上岸。試想，在古代木船經歷以月計的旅程，泊岸後仍要居留船上熬四十天，待得不死不病，才可上岸，跟此苦況相比下，酒店檢疫十四天尚算可以。

檢疫歷史悠遠流長，早在舊約聖經《利未記》已記載懷疑染上麻瘋者（Leprosy），便會被關起來隔離，每過七天便有祭司檢看麻瘋有否出現，跟現在冠毒懷疑個案遭檢疫及定時唾液檢測差不多。至於檢疫時間之長短，理應按不同傳染病的Incubation period（潛伏期）長短而定，意思是由感染日子到病徵出現的時段，冠毒潛伏期由一到十四天不等，平均是五天，而有部分變種病毒的潛伏期長達二十多天，故此，香港出現十四加七的檢疫期。

醫生仍有幸未遭檢疫之苦，但這絕對是有切身的可能，還是預備多些原稿紙，十四天正好用來寫作。