五代後唐太學博士馬縞編寫了《中華古今注》，全書共三卷，考及宮室、器用、服飾、音樂、草木等名物近二百種，闡釋各物由來及掌故，很有歷史和文化價值。《卷中》論及「粉」欄目下，記載了最早在夏商周三代開始，已有婦女為了貪靚令面容變白，不惜用鉛作為粧粉；同時還提及，春秋時代秦國國君秦穆公之女弄玉「燒水銀作粉與塗」，並把鉛粉起名為「飛雲丹」。而宋人高承所著的《事物紀原》也確認：「周文王時，女人始傅鉛粉。」

成語「洗盡鉛華」，是指女性退下繁華生活而歸於平淡的意思，當中那個「鉛」，便是古時女性用來美白的鉛粉了。但鉛屬重金屬，當時亦沒有超標的概念和測試，那時的女性日日把重金屬往面上撻，那長期使用的結果，是反令面色發青、令肌膚受損、面色暗黃，當時有婦女不知分寸地長期使用，造成健康嚴重受損和中鉛毒。

女人愛靚唔愛命，古今中外如是，相傳古時歐洲婦女為了美白（其實已去到漂白地步），會用含有砷（Arsenic，俗稱砒霜）和鉛成分的一種毒性非常強、名叫托法娜仙液（Aqua Tofana）的液體塗在面上。此托法娜仙液毒性之強，四滴足已殺死一個人。但為了靚，女人可以去到好盡。歷史記載，中世紀時期推崇面無血色的白，當時的歐洲貴族女性，除了會用鉛和砷漂白面部和身體外，還會用水蛭吸自己的血，務求呈現殭屍白。

聽落很恐怖是嗎？不知後人看我們現在這段時期的歷史，讀到有女性愛美愛瘦，不惜開刀割這割那、硬塞物質／物體在身上、冒險抽脂、食完扣喉等等，又會有甚麼評價呢？