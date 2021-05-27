皮膚痕癢或起水泡，不時以為是俗稱風疹的蕁麻疹，或認為是濕疹，殊不知原來是生蛇。生蛇皮膚紅疹外形十分特別，只要理解其外形特點，臨床憑其徵狀並不難分辨出來。

蕁麻疹特徵為發作突然，大範圍皮膚紅腫突起，邊界清晰，患者痕癢難耐，但皮膚紅腫來去匆匆，起病急，但紅腫腫塊消失亦快，事後皮膚如常，難以察覺腫起迹象。濕疹皮膚紅癢滲液，分布或片狀小塊面積，或離散樣，多見於腋肘、股膝關節褶位處，或汗液浸漬如頸背位置，而即使病況好轉，患處仍然粗糙並時常脫出皮屑，纏擾難癒。

生蛇正名為帶狀皰疹，影響範圍較細，外形像硬幣大小紅疹連綿排列，其上會出現綠豆大小樣成簇皰疹，疹內液體透明，分布有異於蕁麻疹，不會大面積塊狀出現。由於生蛇的病理為神經根受影響，所以會呈神經分布的帶狀紅疹分布。原因為水痘帶狀皰疹病毒來自水痘康復後匿藏神經根處，待免疫力不足時再度肆虐身體，產生呈神經綫分布的紅疹及劇痛症狀。帶狀皰疹有自我痊癒傾向，一般在2至4周內完全康復。

現代醫學提供預防疫苗，及病患初期有有效的抗病毒藥物治療帶狀皰疹，但對於慢性疾病患者、年老體弱、或病症糾纏難癒，或反覆發作者，中醫中藥亦可提供有效並安全的治療方案。

中醫生蛇正名「纏腰火丹」、「蛇串瘡」或「蜘蛛瘡」，由於病患初期患處紅疹瘰纍纍，中醫有云「諸痛癢瘡，皆屬於心」，若脈舌症狀脗合，大多可以五味消毒飲加減方清熱解毒，加快皰疹透發。若紅瘡已退，皮膚結痂癢痛，中醫亦擅於針對症狀，並處理根本體質問題，治理及預防翻發。常用針灸圍刺、燈芯灸，或處方中藥針對肝氣鬱結、脾虛濕困或脈絡瘀阻問題。若平常易情緒鬱結者，可多飲用菊花玫槐花茶疏肝解鬱；脾虛濕重者，多飲用白朮茯苓綠豆煲茶，健脾祛濕解毒；脈絡瘀阻者以牡丹皮赤芍歸尾等煎成藥方服用，作用化瘀通絡止痛，按體質飲用上述茶湯有助病況痊癒。

此外，要養成良好飲食習慣，避免辛辣煎炸食物，作息有序、早卧早起、廣步於庭，或作合適運動，有助提升正氣及免疫能力，加快康復進度。

▲ 生蛇的成簇皰疹（iStock）