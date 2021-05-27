中國經濟脅逼誰？ 美賊喊捉賊

美國總統拜登上台後，不斷出新招拉攏盟友圍毆中國，除標榜美國民主遏制中國專制、要中國遵守美國訂立的國際規矩外，最新一招是指摘中國經濟脅逼美國盟友；中國則反指「搞脅逼」是美國的專長和特色。中國有搞經濟脅逼嗎？脅逼了誰？

美扣「經濟惡霸」帽子 加強遏華

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本月中會見澳洲外長佩恩（Marise Payne）時，強調美國不會讓澳洲獨自面對中國的經濟脅逼。拜登畢竟是政治老手，在外交上較特朗普圓滑和友善得多，出面捍衞大力跟從美國反華的澳洲，樹立「大佬」維護跟班的榜樣，令盟友不怕得罪中國，還可扣中國帽子，將中國塑造成威脅西方的「經濟惡霸」，故西方必須致力打壓中國。

中國近年在外交上採取不容欺侮的態度，積極反擊西方抹黑，被貶抑為「戰狼外交」，因此若說中國利用經濟手段脅逼別國，西方人自然相信。然而，若說中國經濟脅逼，那脅逼了誰？

除了澳洲，讀者有印象的還可能包括加拿大和台灣。加拿大在2018年底替美國拘捕「華為公主」孟晚舟後，中國曾限制部分加拿大貨品入口，台灣菠蘿則於今年3月被內地禁止入口，但這些能證明中國採用經濟脅逼了嗎？

台灣去年輸往內地的菠蘿，多次被檢疫出有害生物，內地禁止入口，被台灣輿論描繪為經濟脅逼，指是「養、套、殺」慣技，先用經濟利益吸引，培養對中國市場依賴，然後政治打殺，以擾亂台灣經濟和人心。

台去年對內地出口 仍創新高

國家主席習近平自2016年蔡英文上台後，對台灣採冷待政策，但在經濟領域除限制內地旅客赴台外，並無其他打擊措施。兩岸貿易數據最真實，台灣去年對內地及香港出口創新高，達1,514億美元，較2019年增加14.6%；而內地市場佔台灣總出口的比例達43.9%，同創歷史新高。

兩岸關係過去20年有起有跌，但內地市場佔台灣總出口比例卻持續上升，而且在民進黨執政時升幅最明顯。民進黨陳水扁2000年至2008年擔任總統期間，內地市場佔比由24%升至39%，國民黨馬英九其後8年出任總統，內地市場佔比維持在40%，直至蔡英文2016年上任，佔比才持續上升，到2020年達43.9%的歷史新高。民進黨政治上抗拒內地，但其總統卻拙於經濟，結果令台灣對內地市場依賴更深。

中國對台經濟戰略仍以利誘為主，讓台灣經濟更依賴內地、令台人更多到內地工作，台灣未來更難飛出中國五指山，現時毋須殺雞取卵，波蘿糾紛更似是個別例子，而非新戰略。

對於加拿大，拜登並沒有出聲維護，只因中國對加拿大並無採取明顯的經濟手段。加拿大在2018年底拘捕孟晚舟，令中加關係緊張，中國在2019年曾一度停止進口加國數間油菜籽公司產品，又曾暫停進口加拿大豬肉4個月，但加拿大對中國出口仍有281.6億美元，只較2018年的283.8億美元微跌，2020年中加再無顯著貿易爭議，而且中國為了減少購買澳洲貨，還將定單轉至加拿大，如去年7月至今年3月，中國購買加拿大大麥貨值增加5倍，另去年9月至今年2月，中國購買加國煤炭亦升了4倍。

經濟脅逼別國 美才是「祖師爺」

加拿大去年出口受疫情重創，對華出口只有218.8億美元，大跌22%，中國對加出口則大升，結果中國對加拿大貿易順差由2018年的67.8億美元，急升至去年的202.3億美元，中國更難對加國經濟脅逼，因加拿大報復可令中國損失更大。

中國對台、加並沒有採取經濟脅逼，但對澳洲則是另一回事。中國是澳洲的最大貿易夥伴，澳中貿易總額是排第二位的澳日貿易額近3倍。澳洲貨2019年出口中國達1,039億美元，輸入中國貨只550.7億，換言之澳洲從中國大賺488.3億美元，中國對澳洲經濟有極大影響力。

去年中國先後停止澳洲牛肉、龍蝦、白糖、原木、煤炭入口，並停止採購澳洲棉花，還向澳洲大麥加徵關稅至80%，教育部亦發布澳洲留學預警，亦可能重創澳洲大學收入；今年又以發現老鼠為由，拒絕澳洲乾草入口，並指澳洲葡萄酒傾銷而大增關稅至逾100%。

中國重懲澳洲，皆因澳洲過去兩年全方位出擊中國，成為美國反華的頭號急先鋒。中國駐澳大使館去年底詳細羅列澳洲14宗罪，包括以國家安全理由，阻撓中國企業投資10項澳洲基建、農業和畜牧業；接受美國游說，禁止華為和中興建設該國5G網絡；在美國操縱下，煽動調查新冠肺炎起源；干涉新疆、西藏、香港、台灣等中國內政；資助澳洲反華智庫，試圖在澳洲國內塑造對中國不利的輿論；干涉南海問題；在沒有證據下指摘中國進行網絡攻擊；突擊搜查中國記者住所和吊銷學者簽證；澳洲議員對華人或亞洲人進行種族主義攻擊等。

然而，中國連番出招的收效甚微，澳洲去年對華出口額只下跌2.2%，主因中國入口澳洲的產品，超過一半為鐵礦石，去年鐵礦石價格急升近8成，中國又未能找到替代來源。鐵礦石價格今年升勢持續，澳洲自恃有王牌，不單沒與中國議和，還變本加厲地出擊，在4月底取消維多利亞州與中國簽訂的一帶一路協議，並有意推翻華企租借達爾文港99年的協議。對此，中國5月初宣布無限期暫停中澳戰略經濟對話，預告加辣對應澳洲，惹來美國出聲為澳洲撑腰。

由上述可知，中國絕少採用經濟手段打擊對手，就算五眼聯盟當中的美加英澳是西方反華的重炮手，中國亦只針對澳洲出重拳，對英加採息事寧人態度，此因中國看似是全球第二大經濟體，但經濟對外依存度高，不單需要外國市場，還需要外國礦產能源、技術交流，打擊對手時亦嚴重損害自身。中國不像美國擁有龐大內需市場、石油礦產蘊藏豐富、科研技術領先全球，因此可任意經濟脅逼對手，反噬卻少。

經濟脅逼即是以經濟手段或優勢，脅逼別人跟從自己的意願，事實上美國才是經濟脅逼的「祖師爺」，美國對香港的經濟制裁亦是脅逼的一種。美國過去幾十年對數以十計的國家施行經濟脅逼，不單成功拖垮蘇聯，還透過打擊日企和強迫日圓升值，令盟友日本經濟迷失超過30年。

華經濟對外依存度高 反受打壓

此外，美國的經濟脅逼手段繁多，這幾年用在中國身上的就包括：蔑視世貿規定，狂加中國貨關稅；以莫須有罪名封殺華為，又將數百間中國科企列入制裁名單；強迫中概股退市，斷絕華企的國際集資能力；抹黑並封殺中國網絡企業；要將中國踢出全球供應鏈等。

中國無意搞經濟脅逼，反而今年以來被脅逼的情況更明顯，不少西方國家宣布杯葛華為5G、跟從美國封殺新疆棉花；另歐盟制裁新疆官員後，中國作出反制，歐洲議會以擱置審議中歐投資協定，逼中國取消反制裁；連小國立陶宛近日亦向中國叫板，退出中國與中歐及東歐國家的17+1合作機制等。

中國對外經濟戰略是多交朋友、少樹敵，自然不愛用脅逼手段。習近平提倡的人類命運共同體，就是要中國有發展、別國亦有發展的共同發展理念，具體落實就是協助全球基建的一帶一路。可惜中國在國際話語權弱小，只能讓美國賊喊捉賊，背上「經濟脅逼」罪名。

▲ 美國國務卿布林肯（圖右）本月中會見澳洲外長佩恩（圖左）時稱，美國不會讓澳洲獨自面對中國的經濟脅逼。（路透社資料圖片）