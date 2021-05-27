電子奶嘴傷眼 幼童應多戶外活動

本港最近一項調查發現，多達六分一幼童有視力問題，惟大部分人從未察覺有關問題。眼疾會隨着年齡而增加健康風險，家長需關注疫情期間兒童用眼的習慣，保護他們的視力。

未開始讀字 視力問題難察

香港兒童視力篩查及教育中心為多間幼稚園的6歲以下幼童提供免費驗眼服務，發現多達16.1%（約六分一）的幼童有視力問題，其中以散光（12.9%）居多，有4歲兒童被發現有約700度近視。然而，9成有視力問題的幼童都未佩戴眼鏡，因幼童未開始讀文字，家長無從得知他們視力有問題。

註冊視光師陳家豪表示，幼兒視力問題應盡早發現，以便盡早矯正，若等到9歲才發現問題，即使戴眼鏡，視力也未必如正常人。幼兒若視力有問題，通常看物件時會習慣「矇眼」或靠近，家長若留意到此類徵狀，應盡快帶孩子求醫。

幼兒視力出問題非小事，澳洲臨床視光師及研究學者Kate Gifford指出，近視600度的兒童有較高機率患上白內障、青光眼等問題，在75歲時失明的機率高達9成。

疫下多看屏幕 更易患眼疾

除遺傳因素以外，近距離用眼（即長時間盯着40厘米內的物件）更是近視的一大風險因素，疫情期間家長普遍禁止兒童外出，為安撫孩子，可能將手機或平板電腦給他們玩，過分依賴電子奶嘴，無疑令他們眼睛健康更堪憂。

港童在疫下盯着電子屏幕的時間，或遠多於戶外活動，情況不理想。香港保護兒童會「疫情下嬰幼兒生活狀況」調查發現，零至3歲幼兒的家長當中，多達41.1%表示帶孩子到公園或遊樂場等地方遊玩30分鐘或以上的次數為「零次」，而2至3歲幼兒群組中最主要活動為使用電子屏幕（37.5%）。

室外活動多 兒童較少近視

若要避免近視，最好方法仍是多接觸戶外光，美國國立眼科研究所（NEI）表示，在室外活動較多的兒童較少出現近視。不過，在窗邊有日光照射的地方進行活動，或算不上是戶外活動，英國國民保健署（NHS）強調，窗戶會阻隔紫外綫，讓人體無法製造有益眼部健康的維他命D。

幼童仍未到學齡已出現數百度近視，佐證家長需多留意孩子在疫情期間用眼的習慣，控制他們使用電子屏幕的時間、不要以電子奶嘴代替管教。平時亦可透過飲食及注意用眼距離（見表）等方式改善情況，一旦懷疑孩子視力有問題，則需盡早求助，切勿拖延糾正。

▲ 本港最近一項調查發現，多達六分一幼童有視力問題。家長宜多加關注，適時帶子女去驗眼，以及早發現問題。（資料圖片）