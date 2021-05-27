港須及時把握 碳減排發展機遇

中國氣候變化事務特使解振華，與美國總統拜登的氣候特使克里（John Kerry）於4月15日及16日在上海會晤，雙方討論了氣候危機多方面議題。會談結束時，兩人發表了《中美應對氣候危機聯合聲明》，指出中美兩國將在氣候問題上致力相互合作。

氣候合作聲明 利緩中美緊張

這份聯合聲明的意義相當重大，在中美關係陷入低潮，經美國前總統特朗普政府對中國輸美貨品不斷加徵關稅，兩國關係持續緊張之際，這份應對氣候變化的合作聲明，可以為兩國尋求合作，找出一個緩和雙邊緊張關係的空間。

根據該聲明，中美雙方將相互合作，並與其他國家攜手解決氣候危機，例如致力達成巴黎協定目標，將升溫控制在低於攝氏2度之內，並努力限制在攝氏1.5度內。此外，兩國計劃在今年底舉行格拉斯哥聯合國氣候公約第26次締約方大會（COP26）之前，制定各自的長期戰略，努力實現碳中和及溫室氣體淨零排放的目標。

誠然，此聯合聲明將為中美關係帶來緩衝的合作空間和新的希望，而香港也應把握時機，參與處理解決氣候危機的工作事業。事實上，中美合作是解決氣候變化問題的關鍵力量。

按照聲明，「中美兩國將在聯合國氣候公約第26次締約方大會前，以及之後繼續討論2020年代的具體減排行動，目的是實現與《巴黎協定》相符的氣溫限制目標……包括電力領域減碳的政策、措施與技術……、增加部署可再生能源、綠色低碳交通、節能建築、國際航空和航海活動排放合作；其他短期政策措施包括煤炭、石油和天然氣的減排」，並且在「循環經濟」方面進行合作，重新設計生產流程，從而減少對原材料的使用。我們可以看到，中美在解決全球氣候變暖問題上，有很大的合作空間。

很顯然，一連串可行的項目還包括成熟的技術，例如風能和太陽能等可再生能源，以及至關重要的新興技術，如電池存儲、碳捕集（Carbon Capture）和氫能--一種新的清潔能源，為綠色低碳交通帶來關鍵作用。無疑，以上的合作和政策也為社會帶來無限商機。

解振華和克里都知道，增加減碳速度，對兩國以至整個世界來說，都是一場徹底的革命。事實上，作為兩個全球最大的經濟體、也是碳排放量最大的國家，如果中國和美國在減碳上不合作，對於在本世紀中葉能夠解決氣候問題的希望將難以實現。

全球氣候變化的事實也是發人深省的。聯合國如今已把問題闡明得很清楚，各國之間對碳減排也沒有爭議。為了防止氣候危機「成為永久性災難」，世界必須合作，盡快把全球變暖限制在攝氏1.5度以內。2015年簽署《巴黎協定》的攝氏2度上限，現在已被認為太高了，但無論如何，控制氣溫升高，是必然之舉。

減碳要求把投資從高碳項目轉向低碳項目，也意味着每個經濟體都必須迅速大幅減少溫室氣體排放，而此舉必須由主要排放國牽頭作表率，尤其是歐洲、日本、加拿大和澳洲等富裕經濟體，並必須向新興經濟體，尤其是對印度提供幫助。

聯合國希望各國政府於今年11月COP26之前，提出各自新的國內計劃，以幫助把全球排放量在2030年之時，降至不少於相對於2010年水平的45%。

港拓綠色金融 助亞太低碳轉型

美國在上月22日至23日舉行的氣候峰會上承諾，到2030年會將其溫室氣體排放量，相對於2005年的水平減少50%至52%，朝減碳的方向邁進了一步；與此同時，中國亦作出重要的承諾，以限制排放量的增加：在「十四五」規劃期間（2021至2025年），嚴控碳消費增長，在「十五五」期間（2026至2030年）逐步減少煤量，這意味中國計劃在2025年將煤炭消費達到頂峰，此後開始下降。

盡管美國的承諾是迄今為止最雄心勃勃的，中國的承諾無疑也是具開創性的。作為世界上最大的煤炭消費者，中國將在10年內逐步減少其煤炭使用量，不僅減少自己的排放，還將幫助推動其他主要的煤炭消費國，例如印度、俄羅斯、澳洲、印尼、南非甚至美國，也朝着這個正確方向前進。

有評論希望兩國能夠採取更快的步伐，尤其中國是最大的煤炭消費國，這一點批評是可以理解的。不過，正如參加會議的解振華指出，與發達經濟體所花的時間相比，中國在40年內實現碳中和，速度已是很快了。

另一個較少人討論的問題是，中國作為全球最大的製造業和出口經濟體，以巨大的生產力和低廉合理的價格，向全球出口大量商品，供多國選購和使用。在中國國內製造這些產品所耗用的能源和資源，算作是中國的排放量，但產品卻為其他國家所用，嚴格來說是為他人所製造，那麼排放物歸屬於誰？這個問題仍有討論的空間。

對於減碳的大趨勢，香港也可以發揮作用。作為亞洲重要的金融中心，香港可以發展成為綠色金融的籌資中心，為中國和亞太地區的低碳轉型積累資金，提供金融服務。因此，香港金融管理局、證券及期貨事務監察委員會，以至香港交易所等相關金融機構，有必要加快配合發展的步伐。

調整法規 推進地產建築節能

正如前文指出，減碳要求將投資從高碳項目轉向低碳項目，香港在這過程中把握發展大勢的能力愈快，對全球應對氣候變化產生的影響將會愈大。盡管香港的製造業已很少，但有許多本港企業家在內地和亞洲其他國家進行生產投資。此外，香港擁有巨大的房地產開發部門，如果這些相關部門企業能夠把握瞄準未來的前景，完全可以站在製造和建築節能的最前綫，對減碳時代作出貢獻。值得強調的一點是，政府必須在其中發揮至關重要的作用，盡快收緊所有相關法規，以滿足和落實減碳目標的要求。

由於每家企業遲早都需要核算和報告其「環境足迹」，本港的勞動力亦需要及時着手學習減碳方面的基礎知識，而香港的大型服務業無疑可以「先行一步」，進行綠色生產和營銷。在各方努力下，香港將在這個碳減排放的潮流中，大有作為。

事實上，在中美兩國呼籲其他國家政府在COP26之前加緊努力合作下，各國和企業已開始推進其各目的減碳時間表和目標，在這發展趨勢下，香港應及時採取配合行動，不宜延宕，早一步把握當中的發展機遇。

▲ 中美合作是解決氣候變化問題的關鍵力量，而香港也應把握時機，參與處理解決氣候危機的工作事業。（中新社資料圖片）