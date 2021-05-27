疫苗猶豫致浪費 登記意願再補貨

外媒報道本港將丟棄大批新冠疫苗後，食衞局即澄清有免浪費的處理方法，不過亦指出，疫苗猶豫十分嚴重，已採購的針劑有明顯機會過剩，與藥廠的下一輪採購談判成果或未如理想。港府眼下要全力谷針，鼓勵可打盡打、爭取復常，但亦要妥善籌謀處理餘貨，免背負浪費污名。為平衡有效抗疫和善用公帑的兩難，港府未來可嘗試爭取較有彈性的合約，且讓有意明年打針人士登記意向、支付按金，減少浪費。

有外電前天表示，本港或因公眾猶豫、疫情受控等因素，拋掉數以百萬劑疫苗，港府當晚隨即澄清，已抵港且未用的復必泰約84萬劑，限期為8月中，科興則約有105萬，未及接種的針劑可延運、不付運，或經世衞捐出。

雖然涉事外電已更正疑有誤導的講法，惟食衞局昨於立法會書面回應明言，已採購的1,500萬劑勢將過剩，今輪計劃反應恐影響與藥廠和世衞的下一輪談判，未必能採購足夠數量。

台疫苗急短缺 港捐針陷兩難

中大最新研究推算，全港有近2萬人屬隱性新冠病毒感染者，加上逾萬名確診者，餘下逾99%人口均須接種疫苗方獲保護。本港開打3個月接種率才達17%，但本月上旬起升勢持續放緩，每天逾4萬的復必泰處理量，普遍用不上一半，預約量現更僅逾1萬。

食衞局聲言，暫未見外地有無關健康風險因素令接種大增的明顯例子，但美國俄亥俄州推出100萬美元和四年大學免學費抽獎5天內，已提升接種率28%，連聯合航空都藉全年免費機票宣傳。本港機管局昨晚宣布送出6萬張機票無疑帶來更多打針誘因，但官商界仍要更努力協調谷針。

無論泰國、馬來西亞、日本，以至新加坡，亞洲多國近期都因接種率偏低，無力遏制變種病毒觸發的反彈。港人卻只見眼前確診數字驟減，不欲面對疫苗極低的副作用風險，港府警告，若真的不付運或捐出針劑，惟需求又大增，本年內將無法補充。

台灣連續11天確診破百後，當地疫苗轉眼由過剩逆轉成短缺，正可給港人當頭棒喝，也令港府在抉擇讓針劑繼續運港以備不時之需，以及饋贈極端缺針的中低收入國家免招浪費時，更左右為難，只能時刻評估需求走勢，冀可及時調整。

事實上，歐盟手上每劑復必泰成本達150港元，更能應付變種毒株的版本未來料索價更高。即使藥廠願調整供貨，港府仍將須為已預購卻用不完的針劑，平白支付以億元計公帑。

通關難於歐美 高接種始復常

環球各地與新冠病毒正上演持久戰，扣除已打針人士和可延遲的供貨，港府下一輪須採購的疫苗，應可適度減少。當局或可嘗試開出條件，向廠方爭取更具彈性的合約，並參考新加坡預先登記意向，願打加強劑或第二代疫苗者，可付小額按金換取優先接種權，全俱有助評估需求和安排適時付運。

比起歐美如英國，只要成功控疫已能陸續解除限制，本港需要社區持續沒感染，始能與內地和澳門等地恢復通關，門檻高得多。倘若市民能打針而不打，最終不僅是浪費疫苗和公帑，連社會復常的日子恐亦要延後！

責任編輯：楊雨