Switch Joy Con 手掣變防盜警報器 行政人員版 2021/05/27 分享： 任天堂遊戲主機Switch一直深受機迷歡迎，手掣Joy Con功能愈出愈多，近日有開發商推出Spy Alarm防盜裝置程式，利用Joy Con手掣內置的紅外綫鏡頭作警報，當發現有不法分子闖入家或房間， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 佛州禁社交平台 封鎖政治候選人 今日 佛州禁社交平台 封鎖政治候選人 榮耀50海外版 預載Google服務 2021/05/26 榮耀50海外版 預載Google服務 蘋果WWDC21 6月8日凌晨發布 2021/05/26 蘋果WWDC21 6月8日凌晨發布 Apple Watch支援 Spotify離綫播放功能 2021/05/25 Apple Watch支援 Spotify離綫播放功能 擬增Ticketed Spaces Twitter向用戶抽佣20% 2021/05/25 擬增Ticketed Spaces Twitter向用戶抽佣20% Switch 商業 科技行業 創新科技及應用 科技軟件 科技硬件 任天堂 遊戲 鏡頭 美元