Switch Joy Con 手掣變防盜警報器

任天堂遊戲主機Switch一直深受機迷歡迎，手掣Joy Con功能愈出愈多，近日有開發商推出Spy Alarm防盜裝置程式，利用Joy Con手掣內置的紅外綫鏡頭作警報，當發現有不法分子闖入家或房間，

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