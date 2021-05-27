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佛州禁社交平台 封鎖政治候選人

行政人員版 2021/05/27

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美國前總統特朗普今年初因國會山莊騷亂事件，而遭到Facebook（fb）、Twitter等社交平台封殺。佛羅里達州州長Ron DeSantis日前簽署Senate Bill 7072法案，要求各大科技

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欄名 : 科技新知

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