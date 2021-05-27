佛州禁社交平台 封鎖政治候選人 行政人員版 2021/05/27 分享： 美國前總統特朗普今年初因國會山莊騷亂事件，而遭到Facebook（fb）、Twitter等社交平台封殺。佛羅里達州州長Ron DeSantis日前簽署Senate Bill 7072法案，要求各大科技 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Switch Joy Con 手掣變防盜警報器 今日 Switch Joy Con 手掣變防盜警報器 榮耀50海外版 預載Google服務 2021/05/26 榮耀50海外版 預載Google服務 蘋果WWDC21 6月8日凌晨發布 2021/05/26 蘋果WWDC21 6月8日凌晨發布 Apple Watch支援 Spotify離綫播放功能 2021/05/25 Apple Watch支援 Spotify離綫播放功能 擬增Ticketed Spaces Twitter向用戶抽佣20% 2021/05/25 擬增Ticketed Spaces Twitter向用戶抽佣20% 特朗普 Facebook Facebook（美：FB） Twitter Twitter（美：TWTR） 商業 科技行業 美國 政治 社交平台