  • 28°C
香港時間 : 2021527日 (四) 04:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

信和$2000萬獎賞 旗下商場響應消費券計劃

行政人員版 04:00 2021/05/27

分享：

政府$5,000電子消費券密鑼緊鼓推出，黛安知道最近各大商場都籌備緊連串推廣活動。聽公關姐妹講，信和集團旗下商場，包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地等，嚟緊會送出超過$2,000萬豐富禮遇，多買多送！

公關姐妹話，信和集團同協助發放消費券嘅電子支付營辦商之一AlipayHK達成合作，消費者可以喺商場不同零售商戶、食肆同戲院使用消費券，不設消費金額限制，更可以連同商場嘅獨家購物優惠券一齊用，享受折上折！除咗參與消費券計劃，顧客仲可以用其他信用卡同任何電子消費模式，參加商場消費推廣活動，有機會贏取全城熱搶嘅演唱會門票。至於係咩演唱會呢？暫時賣個關子先。

另外，信和集團商場喺7月暑假旺季，打響頭炮同虛擬銀行livi bank合作，搶閘推出現金回贈大抽獎，可連續7個星期參加「每周$5,000幸運賞」，每星期得獎名額有30個，合共送出總值$105萬現金回贈。公關姐妹話，顧客只需要喺參與計劃嘅商場，消費滿$300就可以參加，以livi bank消費仲可享有額外抽獎機會，而抽獎機會係每星期累積，幸運兒有機會贏取高達$35,000現金回贈。

本文轉載自《晴報

信和集團 S⁺REWARDS會員憑指定優惠碼，喺livi bank開戶可獲贈$250回贈，介紹朋友開戶仲有機會額外獲取$5,000推薦回贈㖭。

信和集團 S⁺REWARDS會員憑指定優惠碼，喺livi bank開戶可獲贈$250回贈，介紹朋友開戶仲有機會額外獲取$5,000推薦回贈㖭。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 公益金籌款 你捐$1長江集團雙倍捐$2
今日
公益金籌款 你捐$1長江集團雙倍捐$2
八卦名利場 - McCafé菠蘿雞肉芝味餐 3.7牛乳咖啡綿密香醇
今日
McCafé菠蘿雞肉芝味餐 3.7牛乳咖啡綿密香醇
八卦名利場 - The LOHAS環保溜冰場 特別冷凍系統節能
2021/05/26
The LOHAS環保溜冰場 特別冷凍系統節能
八卦名利場 - 光顧韓國餐廳寫食評 有機會贏$3000機票現金券
2021/05/26
光顧韓國餐廳寫食評 有機會贏$3000機票現金券
八卦名利場 - 參加海洋公園保育日 了解本地瀕危動物
2021/05/26
參加海洋公園保育日 了解本地瀕危動物

上一篇文章

McCafé菠蘿雞肉芝味餐 3.7牛乳咖啡綿密香醇

下一篇文章

佛州禁社交平台 封鎖政治候選人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？