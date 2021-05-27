信和$2000萬獎賞 旗下商場響應消費券計劃

政府$5,000電子消費券密鑼緊鼓推出，黛安知道最近各大商場都籌備緊連串推廣活動。聽公關姐妹講，信和集團旗下商場，包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地等，嚟緊會送出超過$2,000萬豐富禮遇，多買多送！

公關姐妹話，信和集團同協助發放消費券嘅電子支付營辦商之一AlipayHK達成合作，消費者可以喺商場不同零售商戶、食肆同戲院使用消費券，不設消費金額限制，更可以連同商場嘅獨家購物優惠券一齊用，享受折上折！除咗參與消費券計劃，顧客仲可以用其他信用卡同任何電子消費模式，參加商場消費推廣活動，有機會贏取全城熱搶嘅演唱會門票。至於係咩演唱會呢？暫時賣個關子先。

另外，信和集團商場喺7月暑假旺季，打響頭炮同虛擬銀行livi bank合作，搶閘推出現金回贈大抽獎，可連續7個星期參加「每周$5,000幸運賞」，每星期得獎名額有30個，合共送出總值$105萬現金回贈。公關姐妹話，顧客只需要喺參與計劃嘅商場，消費滿$300就可以參加，以livi bank消費仲可享有額外抽獎機會，而抽獎機會係每星期累積，幸運兒有機會贏取高達$35,000現金回贈。

本文轉載自《晴報》

▲ 信和集團 S⁺REWARDS會員憑指定優惠碼，喺livi bank開戶可獲贈$250回贈，介紹朋友開戶仲有機會額外獲取$5,000推薦回贈㖭。

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