了解雲端數碼轉型趨勢　參與年度盛事 SAPPHIRE NOW 2021

營商環境在過去一段時間變化莫測，利用成熟的應用科技，協助管理層在包括財務、客戶體驗、供應鏈與人力資源管理等多個範疇，以數據為基礎加速與優化決策，已經成為不少企業在新日常下的致勝之道。然而要邁向數碼轉型，每間公司的步伐都會有所不同，你需要了解更多行業與科技趨勢，才能夠作出最準確決定。

作為全球最大的商業軟件公司之一，SAP 向來深受全球客戶信賴，其創新成果目前幫助超過 16,000 名環球客戶，實現以 SAP Cloud Platform 為中心的雲端業務轉型，累積豐富行業應用經驗。

舉行多場主題演講

為了讓更多企業踏上科技應用的新里程，同時了解行業趨勢，該公司即將舉行主題為「Think Beyond Tomorrow」的 SAPPHIRE NOW 2021 年度大會，屆時 SAP CEO Christian Klein，環球執行副總裁兼大中華區主席 Mark Gibbs 與香港與澳門區董事總經理 Fabian Padilla Crisol 將會發表主題演講，除了發布公司發展策略外，更會與不同行業管理層分享數碼轉型點滴。

本地企業分享營商心得

針對本地市場需要，SAPPHIRE NOW 2021 也提供多項針對香港市場內容。活動除了獲得香港零售科技商會、香港總商會 1861 與香港電腦學會等機構全力支持外，屆時更邀請到包括 GP Batteries、APITA/UNY 生活創庫、海洋公園、煤氣、Signify 與 HKTV Mall 等企業客戶，分享自身在新日常下的營商心得與智慧。該活動亦獲 SAP 策略夥伴 Microsoft Hong Kong、Amazon Web Services、IVC Consulting Group 與 DynaSys Solutions 全力支持， 屆時亦會聯同阿里雲（Ailbaba Cloud）與自動系統（ASL）在內的科技廠商，為參加者介紹數碼轉型相關的科技趨勢與應用內容。

本年度 SAPPHIRE NOW 2021 將以網上形式舉辦，用戶可下列網站分別報名，免費觀看於 6 月 3 日起舉行的主題大會演講，與 6 月 16 日直播的各場分組會議。

立即登記加入SAPPHIRE NOW 大會, 參與這項年度盛事！

（資料由客戶提供）