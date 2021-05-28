我的朋友們都很窩心，但凡從外地公幹或旅行回港，必贈小手信，且非例牌貨，全是情意貼心之物：曾輕描淡寫提過的歐洲巧克力、新加坡某隻鹹蛋炸魚皮、美國香甜蜜桃、加拿大手霜、日本不出口萬用藥膏、台灣文青小手作等等。疫下走不出去，老友相聚依然小禮物不絕：手織頸巾、日本專人打造傘子、台灣手製南棗糕、各式靚靚口罩、防花粉眼鏡等，捧在手上，心頭暖暖。

世間上，沒有人奉旨要對其他人好。所以，當一個人在無必要的情況下（忙着公幹或享受假期時），竟也想起你，把你曾說過喜歡或需要甚麼放在心上，很難不感動吧？！

自己感受過別人的窩心，所以我也很喜歡送小禮物給人。我的送禮心得是：一、送禮在巧不在貴；二、不為送而送；三、平時用心留意對方的需要和喜歡的東西；四、不送大路禮物；五、出其不意。

不用特意買很名貴的東西作禮物，這樣反令人質疑目的（尤其是對不太熟稔的人），又或令對方感到有心理上（甚至經濟上）要回禮的壓力。

現時這個人生階段，對人毋須討好，故送禮只有一個很純粹的目的：看見某些東西想起對方，表達小小心意。這當然平時先留意對方喜歡甚麼，而我又是個偏鋒人，不喜歡送一些人送我送的東西，所以更要捐窿捐罅找些不太大路的小禮物。知道對方喜歡看書，我會去搜羅用日本棉絹造的精美書套；知道對方喜歡飲紅酒或習慣中午帶飯，我會去Built NY的網站，購買用來攜帶紅酒的泡棉質料袋或午飯袋，圖案非常精美，質料又夠厚，但可能只是一本書的價錢而已。這些東西，對方未必會買，但收到時又會覺得合適和開心，送的和收的都享受着整過過程，無其他目的，就是這麼純粹。

人生難免有時帶點澀，所以我們都需要彼此令日子好過一點。人與人之間，無非我哄哄你、你哄哄我；在不太好過的日子裏，我們更要這樣好好過。