YOHO MIDTOWN正東大3房戶 望山巒景致

6座低層D室（11年樓）

實用面積：898平方呎（3房2廳連套房另工人套房及儲物房）

叫價：1,250萬元

實用呎價：13,920元

市值租金（回報率）：2.5萬元（2.4厘）

賣點：此類大3房戶型，只限第6至

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