YOHO MIDTOWN主人房大曲尺窗 預留衣櫃位

1座低層F室（11年樓）

實用面積：482平方呎（2房2廳）

叫價：840萬元

實用呎價：17,427元

市值租金（回報率）：1.5萬元（2.1厘）

賣點：此為大2房屋則，優點在於主人房備有大曲尺窗，同時預留衣

...