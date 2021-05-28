YOHO MIDTOWN主人房大曲尺窗 預留衣櫃位 地產版 2021/05/28 分享： 1座低層F室（11年樓） 實用面積：482平方呎（2房2廳） 叫價：840萬元 實用呎價：17,427元 市值租金（回報率）：1.5萬元（2.1厘） 賣點：此為大2房屋則，優點在於主人房備有大曲尺窗，同時預留衣 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 元朗YOHO Town 位置配套佳受捧 今日 元朗YOHO Town 位置配套佳受捧 YOHO MIDTOWN正東大3房戶 望山巒景致 今日 YOHO MIDTOWN正東大3房戶 望山巒景致 YOHO Town大單邊 外望開揚市景 今日 YOHO Town大單邊 外望開揚市景 你可能感興趣 元朗YOHO Town 位置配套佳受捧 今日 01:00 元朗YOHO Town 位置配套佳受捧 YOHO MIDTOWN正東大3房戶 望山巒景致 今日 01:00 YOHO MIDTOWN正東大3房戶 望山巒景致 YOHO Town大單邊 外望開揚市景 今日 01:00 YOHO Town大單邊 外望開揚市景 YOHO MIDTOWN