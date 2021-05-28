元朗YOHO Town 位置配套佳受捧 地產版 2021/05/28 分享： 元朗區近年發展迅速，發展商大興土木，由納米樓以至低密度豪宅比比皆是，足見區內的前景被看好。 事實上，今年以來區內二手交投極為活躍，首四個月中三個月，每月二手成交錄逾200宗，當中市中心上車屋苑最為市場受 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 YOHO MIDTOWN正東大3房戶 望山巒景致 今日 YOHO MIDTOWN正東大3房戶 望山巒景致 YOHO MIDTOWN主人房大曲尺窗 預留衣櫃位 今日 YOHO MIDTOWN主人房大曲尺窗 預留衣櫃位 YOHO Town大單邊 外望開揚市景 今日 YOHO Town大單邊 外望開揚市景 你可能感興趣 YOHO MIDTOWN正東大3房戶 望山巒景致 今日 01:00 YOHO MIDTOWN正東大3房戶 望山巒景致 YOHO MIDTOWN主人房大曲尺窗 預留衣櫃位 今日 01:00 YOHO MIDTOWN主人房大曲尺窗 預留衣櫃位 YOHO Town大單邊 外望開揚市景 今日 01:00 YOHO Town大單邊 外望開揚市景 成交 元朗 納米樓 元朗區 YOHO MIDTOWN Yoho Town 豪宅 尚悅