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元朗YOHO Town 位置配套佳受捧

地產版 2021/05/28

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元朗區近年發展迅速，發展商大興土木，由納米樓以至低密度豪宅比比皆是，足見區內的前景被看好。

事實上，今年以來區內二手交投極為活躍，首四個月中三個月，每月二手成交錄逾200宗，當中市中心上車屋苑最為市場受

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成交 元朗 納米樓 元朗區 YOHO MIDTOWN Yoho Town 豪宅 尚悅

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