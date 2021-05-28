元朗YOHO Town 位置配套佳受捧

元朗區近年發展迅速，發展商大興土木，由納米樓以至低密度豪宅比比皆是，足見區內的前景被看好。

事實上，今年以來區內二手交投極為活躍，首四個月中三個月，每月二手成交錄逾200宗，當中市中心上車屋苑最為市場受

...