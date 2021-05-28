疫情困局：Catch-22

多年前在醫學院畢業後遇上困局，未能解決便無望行醫。當年以留學生身份進入醫學院，畢業時仍是留學生。醫學院畢業後，當然要做實習醫生，只是實習是份工作，按移民局規定，必須有公司或機構聘用，並得到有效合約，才會考慮簽證申請，但同時，申請實習的過程中，需要有效簽證才會被考慮，簡單一句就是「沒有工作就沒有簽證，沒有簽證便沒有工作」。

這困局便是著名的「Catch-22」（見註），兩種矛盾現象互相克制，令困局無法解決。

至今，香港只有一百多萬人接種疫苗，其中未接種疫苗者，很多不是不想接種，而是想推遲接種，不少人想等到通關後，可以外出旅行時才接種。若要求通關後才接種疫苗，但同時沒有七成市民接種疫苗便通關無望，這便是典型的Catch-22。

印度疫情一發不可收拾，多月穩守關口的台灣突然嚴重失守，新加坡一次又一次的小爆發，日本面對奧運但確診數字仍日見新高，甚至在海拔六千公尺的珠穆朗瑪峰營地也不能倖免；各地烽煙四起的時候，香港再次失守是遲早問題，一旦失守，通關便無望。故此，能有七成市民接種疫苗，才具最佳條件獲通關的機會；若要求通關後才接種疫苗，就等於把香港處於Catch-22困局。

醫生過往的Catch-22經歷並不好受，只盼香港人不會長期處於相同困局。

註：「Catch-22」一詞出自美國作家Joseph Heller著於六十年代的同名小說，意即進退兩難的狀況。