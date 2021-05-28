港發展電商 具物流基建優勢

過去一年，新冠肺炎疫情肆虐，各地消費者留家消費形成「宅經濟」，加速了全球電子商貿業務的發展，傳統的零售商和貿易商亦紛紛轉型，進攻電商市場。面對這個龐大且急速增長的市場，香港電商應如何把握機遇？香港貿發局經貿研究向業界了解本地電商行業的市場趨勢，有受訪的業界人士表示，近年中美貿易摩擦間接促進了電商行業的蓬勃發展。另外，香港具備完善的物流方案和基礎設施，為本地電商帶來獨特的優勢。除了美國市場外，港商亦可特別留意東南亞和粵港澳大灣區的電商市場潛力。

中美貿易摩擦 反促電商發展

美國是全球最大的電商市場之一，談及近年美國電商市場的發展，有受訪業界人士提到：「2016年，時任美國總統奧巴馬推行『321法案』，將每人／每家公司每天可免關稅進口貨品的最高價值從200美元增至800美元，使大部分電商貨品可以免關稅進入美國市場，跨境電商受益匪淺。而近年中美貿易摩擦主要針對企業對企業（B2B）的貿易，對跨境電商零售（B2C）影響有限。」

事實上，近年愈來愈多電商積極投身於美國市場，特別是內地電商在美國電商平台的佔比日益提高。有受訪者表示，傳統製造商的毛利率不高，跟美國入口商議價的能力亦十分有限，一旦增加關稅對他們影響很大，甚至變得無利可圖，所以近年不少傳統廠商和賣家轉型做跨境電商，直接面對消費者，利潤空間較大，定價的彈性亦較高，另外亦有助建立及推銷自家品牌。

展望將來，業界認為港商在東南亞市場會有一定的發展，但須留意市場定位可能與傳統歐美市場不同。歐美消費者追求中高端商品，在東南亞市場則各類平價商品比較受歡迎。例如，新加坡知名電商平台ezbuy於2010年成立時，以代購業務為核心，主要從淘寶代購產品到東南亞市場，至近年才轉型為全球購物平台，成為東南亞最大跨境電商之一。

發展東南亞 宜對準中產客群

由此可見，東南亞消費者對內地出口的商品需求龐大，然而當地電商通常直接於內地採購，毋須透過香港轉口到東南亞市場。近年內地與東南亞電商生態亦加速融合，阿里巴巴集團收購東南亞電子商務巨頭Lazada集團的控股權、騰訊則收購「蝦皮購物」（Shopee）的母公司冬海集團（Sea Group）。

而本地跨境電商在東南亞市場售賣的貨品，則主要為較高價的電子產品、服裝、化粧品、健康食品等，港商應對準東南亞中產消費市場。現時，中國內地對於空運電池有相當限制，故電子產品往往先陸運到香港，再以空運形式轉口到其他市場。

另外，有受訪的業界人士提到，香港物流公司具備豐富經驗，完善的物流方案和基礎設施亦為本地電商帶來獨特的優勢。另一方面，香港與多個貿易夥伴已經建立良好的對外貿易關係，加上獲國際認可的貿易制度，經香港轉口的貨物清關較容易。

業界人士又認為，中國內地市場的競爭激烈，港商在東南亞市場的發展空間較大，當中可以優先發展新加坡、馬來西亞和泰國市場。印尼、菲律賓市場規模龐大，但同時挑戰亦較大，港商須多留意有關的電商政策、物流狀況、清關問題等。

大灣區支援政策 應加強推廣

至於粵港澳大灣區發展，業界期待有更多支援香港電商進入內地市場的政策出台，有受訪者表明：「內地電商可能受惠於地區政府不同形式的支援政策，近年的業務發展一日千里。」可惜，大部分港商難以掌握相關資訊，業界期望政府可以提高透明度，加強推廣現有對電商的支援，例如集中資源並針對性地宣傳某一大灣區內地城市的優惠政策，令港商更容易了解當地的市場環境，以及如何應用相關的支援政策，下一步則可進一步完善政策以加強支援港商。除此之外，可以在物流政策着手，例如推出進口電商稅務優惠、簡便通關、進一步簡化「三單對碰」（即定單、支付單和運單信息的校驗和比對）等。

最後，有受訪者提醒有意開展跨境業務的港商，現時大部分電商平台仍然以本地電商為主，8成業務來自本地，跨境電商只佔約20%。畢竟跨境貿易有其局限，例如部分商品如食品可能受進口管制，港商須做好準備。