台疫情來勢洶 可借鑑港經驗

最近本港新冠疫情稍為放緩，每天新增個案只是單位數，當中海外輸入個案佔大多數，而昨日更是零確診。雖然仍有零星源頭不明個案，但疫情已達可控。經過一年多的抗疫經驗，政府成功將一波又一波的疫情壓制過來，實在有賴市民群策群力、各抗疫政策發揮功效的結果。

反觀台灣，雖然經歷了一年多「悠長假期」，在疫症初期倚靠完善的封關機制，令當地居民過着相對正常的生活，一度令世界覺得他們是抗疫表表者，有分析更指台灣比東南亞地區如中國及香港更成功，但一場變種病毒入侵卻令台灣兵敗如山倒，最近10天每天新增數百新症，情況令人擔憂。由於只是爆發初期，相信最終可能令數千甚至數萬人感染。

台灣已實施第三級疫情控制，除了停課停市外，居民外出時亦須強制佩戴口罩，嚴格遵守社交距離，市面上亦限制人群聚集，但種種抗疫策略能否壓制變種病毒屬未知之數；加上台灣整體檢測量仍然乏善足陳，而由於大多數台灣市民均未受疫情波及，政府亦沒有積穀防飢，提早預備及購買足夠疫苗，以現時僅有1%接種率，實在不足以令疫情逆轉。

倘成功堵播毒 疫情或仍持續

事實上，現時台灣居民正處於我們早於上年3月份的狀況，除了足不出戶、四周搜購口罩外，並沒有很多「抗疫儲備」應付來勢洶洶的疫情。根據全球不同地方疫情爆發的例子，如果台灣能成功圍堵病毒散播，此波疫情亦有機會長達一個多月，若追蹤個案速度稍遜於病毒傳播，整個台灣所付出的代價將會更大、更慘烈；無論如何，全台灣經濟活動未來一兩季均有機會大幅停頓，經濟損失數以十億計。

一年的養尊處優並沒有令台灣汲取別國的教訓，4月中政府允許台灣航空公司的機組人員完成長程航班返台後，只需要3天家居隔離，及後發現有飛行員病毒檢測呈陽性，當局開始擴大對機組人員檢測，但為時已晚，是次爆發亦是由於海外輸入個案流入社區所致。

直至最近，台灣官員仍然呼籲沒有病徵及接觸史的人不必做篩檢，以免在檢測站被感染，他們設法提高檢測站的效率，卻被當地一些傳染病專家批評為過於「節儉」，不實行封區及區內強制檢測，將有機會錯過無病徵患者，令病毒繼續在社區傳播。一旦傳播鏈過於繁複，不但影響個案追蹤效果，亦有機會錯過控疫的好時機，令新冠病毒變成風土病。

港封區強檢 效果明顯

香港在控制第四波疫情上，除了搞好防疫漏洞，杜絕回流個案在社區傳播，封區及強制檢測的效果亦相對明顯，雖然未有如內地抗疫做得那麼徹底，但事實證明在控疫上仍有成效，台灣的城市密度和遊客往返程度與香港相似，實在有很多地方可向香港學習。既然爭取加入世衞不成，切實和認真地跟東南亞一些抗疫佼佼者取經，甚至接受如內地及其他地方的疫苗捐贈和補給，更表現出做實事的風範。

在世界各地面對新冠疫情上，我們看見太多政治影響衞生政策，以致在抗疫上輸得一敗塗地的例子，尤其一些民主國家，高效衞生策略能直達國家領導層，而能迅速應對疫情的例子少之又少。究竟是大部分民主國家均忽略公共衞生政策的重要性，抑或政策執行效率並不能和民主制度畫上等號？這個則不得而知了。（文章只代表個人立場）