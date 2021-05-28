中美經貿小突破 關係崎嶇聚焦自強

中美關係近乎全方位緊張下，經貿出現小突破，兩國貿易代表昨天9個月來首次對話，反映中美商貿互惠本質，疫下尤難脫鈎。中方致力藉工商界阻止兩國全面衝突，爭取共贏，惟美國總統拜登延續了前朝不少對華強硬立場所獲的不公平着數，且事事放眼只顧自身利益，雙邊關係崎嶇難免，北京要遇難拆局，更要努力自強，謀求科技不斷突破進步，在全球立信自強。

中方態度積極 促經貿防衝突

國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，昨與美國貿易代表戴琦通話。中國商務部形容，雙方本着平等和相互尊重的態度，作出坦誠、務實、建設性的交流；雙方認為發展雙邊貿易非常重要，就關心的問題交換了意見，同意繼續保持溝通。

對比中美在新疆、台灣和香港等議題爭拗不斷，中方今次的聲明可謂近月最積極和低姿態。尤其是貿易對話前夕，拜登針對中國，仍下令加強新冠病毒溯源生事，雙方代表最後能如期在他上任後首度對談，反映中美貿易確有互惠互利的基礎，甚至更超氣候議題，對全球意義重大。

雖然中美去年初達成的首階段協議下，美方維持對華總值2,500億美元的商品加徵25%關稅，但雙邊進出口俱能維持增長，全年貿易總額升了8.3%，中國今年3月進口美國貨品更創下歷史新高。

從中方看來，經貿是避免中美邁向全面衝突，應當謹守的防綫。總理李克強上月與美國巨企高層視像對話時申明，中美經貿互利共贏，脫鈎對誰都沒好處，冀雙方做大共同利益蛋糕，維護產業和供應鏈。

對美國進口商來說，一如經貿專家預測，他們最終要擔起9成以上的對華關稅，成本達800億美元。雖曾轉向亞洲其他國家尋求供貨，如越南家具等，但區內疫情現時大反彈，更加難以捨棄中國貨源。

中國昨天曾於會上呼籲取消對華產品徵稅，惟戴琦近日表明，不會放棄關稅帶來的談判影響力。有分析相信，美方或藉此爭取中國在技術轉移、國企補貼等範疇的讓步。

據戴琦會前形容，去年初達成的第一階段貿協很重要，但只是兩個全球最大經濟體複雜關係的一部分，經貿挑戰仍然非常巨大。

受美歐日遏制 科技突破服人

一大挑戰是美方對華抱持零和心態，拜登近月至少3次提到中國「正吃我們的午餐」（eating our lunch），試圖利用中國威脅論，爭取國會撥款和公眾支持，加強推動美國的基建和科研。他聲言，電動車、半導體等大額投資，全將有助美國在環球競爭中擊敗中國。

重啟貿易談判前夕，拜登的印太協調員坎貝爾更表明，與中國接觸的時代已經結束，美國的對華政策將按一套「新戰略參數」運作，競爭會是主導模式，並會藉拉攏盟友，打擊愈見自信的中國。

面對美國、歐盟、澳洲等西方勢力聯同日本等近鄰，無所不用其極，包括造謠抹黑、不問因由地遏制中國發展，北京方面就要繼續努力做好本身發展，維持升勢。過去三丶四十年，中國經濟民生改善的發展，跑贏世界，近年在更高鐵丶電子網絡平台，以至太空火星探索等高科技，出現突破，主要是倚靠自身力量，令世人刮目相看。現在中國要在美歐圍堵困局下，見招拆招，審慎應對；在科技方面的進步及突破，要不亢不卑，繼續自身努力，做出成果。自立自強，才是最佳的防守！

責任編輯：黃鑠安