新地將軍澳「勁‧賞你住」 3大商場+酒店 暑假大優惠

炎炎夏日，最好去商場shopping。黛安聽公關姐妹講，新地旗下將軍澳3大商場：東港城、將軍澳中心和PopWalk天晉滙，會同香港九龍東皇冠假日酒店聯手，破天荒力推「勁‧賞你住」Shopcation + Staycation優惠，等你chill住過暑假！

公關姐妹話，本周六（29日）至6月15日期間，The Point by SHKP會員喺任何1個商場，即日單一電子消費滿$800，就有機會尊享高達$500 Staycation立減優惠，以超筍價$950或$1,050入住香港九龍東皇冠假日酒店1晚，原價要$1,450或$1,550，即刻同屋企人或閨密過一個悠閒假期。入住當晚仲可以喺米芝蓮指南推介嘅紫粵軒中菜廳，享用家「嘗」菜晚餐，價值$533，兼獲贈$400酒店水療折扣，同總值$300嘅商場購物或餐飲贈券。

3大商場仲特別夥拍場內和酒店逾100間人氣食肆，8至9月間推出遊將軍澳必備嘅餐飲優惠「TKO Foodie Pass」，喺3大商場食肆即日以電子貨幣單一消費滿$300，就可自選其他2大商場或酒店$50餐飲贈券。

本文轉載自《晴報》

▲ 新地旗下將軍澳3大商場同酒店聯手推「勁‧賞你住」。

▲ 將軍澳中心