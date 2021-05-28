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把對立變成利益共同體

行政人員版 04:00 2021/05/28

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無論工作或生活，很多角色之間都會有衝突和矛盾。但如果我們換個角度看，他們也可能是利益共同體，只是他們沒有用共贏的心態去看事情。

例如股東、員工和客戶之間，往往會處於對立面，因為當股東對員工慷慨的時候，付給員工愈多，便等於賺得愈少，不然就要向客戶開刀，收取較昂貴的費用。因此，對員工好，便等於要犧牲股東或客戶的利益。

但從另一個角度看，他們也是利益共同體，對員工好，才能吸引人才，留住人才，並且激勵士氣，讓他們為客戶做到最好。

當員工的服務或產品做得好，客戶才會認為物有所值，甚至物超所值，這才能留住客戶，甚至吸引其他客戶光顧。

當企業能吸引和留住客戶，公司的盈利能力便不會差，作為股東便能分享到更大的盈利成果。實際上員工、客戶和股東都有所得益。

這就是我經常說的「員工第一，客戶第二，股東第三」，大家是利益共同體，但這個共享的先決條件是要對員工好。所以我們的分紅制度是員工分的部分比股東還要多，我們也願意提供比市場優厚的員工福利。

世上很多事情，如果能把對立的雙方變成利益共同體，就能帶來很大的價值，做生意就是要去找這條路。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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