低息時代想增收益又控制風險　資產組合要有亞洲債券基金



香港投資者須知：

1. 以下附屬基金隸屬於安盛環球基金，後者為盧森堡註冊開放式投資公司，另設多項附屬基金﹝各稱為「附屬基金」，統稱「各附屬基金」﹞，各有不同投資目標及風險取向。

2. 安盛環球基金 - 亞洲高收益債券尋求透過靈活投資於亞洲固定收益市場，取得以美元計價的表現。固此，本附屬基金須承受與集中投資於該地區有關的風險。

3. 安盛環球基金 - 亞洲短期債券尋求從一個積極管理的亞洲短期債券投資組合，取得閣下以美元計價的投資的表現。固此，本附屬基金須承受與集中投資於該地區有關的風險。

4. 各附屬基金有可能投資於新興市場的證券。因此，由於政治及監管因素，有關附屬基金所持的部分證券所涉及的風險或會高於一般與主要證券市場的類似投資相關的風險。

5. 各附屬基金有可能投資於由負債沉重的政府或政府實體所發行或擔保的主權債務涉及較高風險，包括但不限於政治、社會及經濟風險。

6. 各附屬基金的投資組合有可能持有部分高孳息證券或會涉及高信貸及市場風險。

7. 各附屬基金有可能承受利率、外匯、貨幣、ESG及對手方風險。

8. 各附屬基金有可能運用金融衍生工具，並可能會令投資者增加相關的風險，其中包括對手方風險、波動性風險、估值風險、槓桿風險、流動性風險及場外交易風險。

9. 就以下分派股份而言，投資者應留意，股息可按管理公司酌情決定直接或實際從附屬基金的資本中支付。這可能導致分派股份的每股資產淨值即時減少。從各附屬基金的資本中支付分派相當於退還或提取投資者部份原有的投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益，可能進一步減少每股資產淨值，亦可能減低可供各附屬基金作日後投資的資本及資本增長。

10. 投資者不應只單憑本文件而作出任何投資決定。有關基金詳細資料和風險因素，請參閱該基金銷售文件。



美國聯儲局多次強調未急於加息，市場預期今年維持低息。在零利率時代，不少資金都著眼尋找出路。股票雖然提供較高的回報，但今年初美國10年期國債息率急升，令不少去年表現良好的股份都急跌，不應忽視潛在的風險，因此今年資產不宜只偏向股票，而是考慮加入債券，令組合更加攻守兼備。

亞洲經濟成為全球動力

投資對象當然優先要基本因素良好，而亞洲正是首要考慮地區，以購買力平價計算，亞洲佔全球國内生產總值已超過三成，在經濟增速跑贏下，比例預計仍會持續上揚，令亞洲資產成為市場熱點，其中經濟合作暨發展組織（OECD）更預計中國2021年經濟增長可達8%，貢獻全球經濟增長的三分之一，更成為亞洲的投資要地¹ 。（圖一）

亞洲高收益債券歷史收益率及回報率高於全球同類債券，而在充滿不確定性的時期，亞洲高收益債券潛在收入來源甚至高於股票² 。除了經濟增速令基本因素佳，亦代表亞洲當地政府及機構發債量迅速增加且多元化，為不同投資者提供多元的選擇，當中有不少高收益或短存續期債券的投資機會。

亞洲債券信用風險可控

亞洲債券在同等信用級別下，較美國更佳，而BB級及B級債券亞洲債券亦明顯領先新興市場。與美國高收益債券相比，亞洲高收益債券的歷史違約率較低。簡單來說，亞洲債券提供吸引的孳息率，波幅亦較低。（圖二）以安盛投資管理旗下的安盛環球基金-亞洲短期債券基金為例，A類每月分派（美元）每月派息，每月年化派息率約5%#（派息率並不保證，股息可從股本中分派注意香港投資者須知第9點），致力製造優厚的累積總回報。此外，亞洲硬貨幣市場評級遠高於全球硬貨幣市場，評級趨勢亦偏向正面。

近年亞洲包括中國在內出現債券違約事件，不少人認為亞洲債券高息率伴隨的是高風險，不過安盛投資管理分析指，近期的波動意味著中國在岸和離岸信貸市場正經歷一個非常重要的轉折點，長遠而言，事件有利促進中國債市的健康發展，令中國債券透明度更高。因此，投資者在提高短期警惕性的同時，不應忽視中國仍代表著一個高增長，充滿活力的信貸市場，該市場正在迅速興起並不斷發展，最終或令投資者受益。

同時，在加强風險管理方面，債券投資者可以考慮控制債券的存續期。當短期債券距離到期日愈近，價格就更接近債券面值，受利率影響相對較少，同時一旦發生風險，資金撤出短期債券的程度較長期債券較少。

短續期息口敏感度較低

債券的存續期要多短才夠好？安盛投資管理在環球債市經營短存續策略接近20年，11項基金合計資產值高達200億美元³，不妨將其策略作為參考，安盛環球基金-亞洲短期債券基金維持三年或以下的平均存續期，能為下行風險提供緩衝同時，亦降低相關的波幅。

環球利率已經接近歷史最低位，利率持平或上升的機會遠大於下降，控制風險比追求回報更加重要，短存續期策略有助為未來利率走勢提供對冲，有助降低利率上升帶來的風險。遇上市況低迷時，只要保留足夠子彈，就可以趁低吸納優質資產，在市況回暖後可能取得更高回報。

高收益債券需深入研究

如果對風險接受度更高，則可以考慮更多高收益債券。根據安盛投資管理基金經理的分享，投資高收益債券要主動尋找各地的投資機會，需要注重發行人的財務靈活性、可預見營業實績及資產負債表的改善程度。這對一般投資者未必容易做到，那麼便應考慮交由專業的基金經理進行投資。

以安盛環球基金 - 亞洲高收益債券為例，基金A類每月分派（美元）每月年化派息率高於8%#（派息率並不保證，股息可從股本中分派注意香港投資者須知第9點），如何能取得較高的回報？該基金目前有近半投資中國，捕捉中國經濟2021年高增速的同時，靈活運用印度、印尼等區内主要新興經濟體資產，物色更多高收益機會。同時，該基金同樣平均存續期低於3年，有助降低息口風險。

今年投資市場雖然有不確定性，但只要善用合適的投資工具，同樣可以在控制風險的同時可能取得較高回報。



¹ 資料來源：經濟合作暨發展組織（OECD） --經濟展望報告, 2020年12月發佈

² 資料來源：安盛投資管理、亞洲發展銀行、亞洲債券監控報告，2020年3月。全球同類債券指美國高收益及新興市場高收益。

³ 資料來源：安盛投資管理。管理資產值以2020年7月底為準。

# A類每月分派美元。年化派息率= [（1+每單位派息/ 除息日資產淨值）^每年派息次數-1 ] X 100。年化派息率乃基於最近一次派息計算，可能高於或低過實際全年派息率。正數派息率並不代表正數回報。派息率並無保證。過往派息率並不對將來帶來指標作用。投資者不應單憑上述所載資料而作出任何投資決定。務請閣下閱讀相關基金銷售文件（包括產品資料概要）以進一步瞭解基金詳情（包括風險因素）。